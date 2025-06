Trump amenaza a España por no comprometerse con el 5% del PIB en Defensa: "Les haremos pagar el doble"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a España con represalias comerciales por su negativa a gastar el 5% del PIB en Defensa.

“Es el único país que no paga. No sé cuál es el problema. Creo que es una lástima. Ya lo compensaremos. Sabes… Estamos negociando un acuerdo comercial con España. Les vamos a hacer pagar el doble. Y lo digo en serio…Me gusta España. Tengo tanta gente de España que es un lugar estupendo, y son gente estupenda. España es el único país, de todos los países, que se niega a… así que quieren un poco de oportunismo, pero tendrán que devolvernos el dinero a través del comercio, porque no voy a permitir que eso ocurra. Es injusto”, ha asegurado Trump a una pregunta de una periodista española al término de la cumbre de la OTAN.

La política comercial es netamente europea y por lo tanto no puede haber negociaciones directas entre Washington y Madrid, pero esto no significa que dentro de sus represalias Estados Unidos no pueda apuntar a importaciones españolas concretas.

