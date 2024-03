Los socios de Sánchez le reprochan su decisión de congelar los Presupuestos: "Es electoral"

La sesión de control al Gobierno no solo ha estado marcada por la corrupción, sino que, en esta ocasión, los propios socios del Gobierno de coalición han presionado al líder del Ejecutivo tras su decisión la pasada semana de renunciar a presentar los Presupuestos Generales del Estado tras convocarse el adelanto electoral en Cataluña.

Pedro Sánchez ordenó a Hacienda congelar las cuentas públicas y ponerse a trabajar en los presupuestos de 2025 una vez que el Govern de Cataluña convocara elecciones anticipadas en Cataluña tras que los comunes -la cuota catalana de Yolanda Díaz- decidiera tumbar las cuentas de Pere Aragonès. Ante ese escenario, en el Ejecutivo vieron imposible negociar en medio de la campaña electoral unas nuevas cuentas dado que, el precio de Junts y ERC iba a encarecerse o, incluso, para ejercer más influencia en su comunidad, los tumbarían.

Esta decisión ha soliviantado a los socios habituales del Gobierno. Desde Junts hasta Bildu han reprochado este miércoles al presidente del Gobierno su "renuncia" a presentar los números. En la sesión de control, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha censurado a Pedro Sánchez este hecho y le ha retado a explicar cómo va a seguir gobernando.

Un camino que primero abonó el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al recordar al presidente del Gobierno que la primera obligación de un Ejecutivo es la de presentar las cuentas públicas. La dirigente de Junts, criticó que los “apartara” tras el adelanto en Cataluña. “Un Gobierno fija sus prioridades con los presupuestos”, le dijo. A su juicio, la decisión de aparcar los presupuestos significa, “sin decirlo”, que “los presupuestos nunca van a ser buenos presupuestos para Cataluña”. Para Junts, esta decisión política del Ejecutivo significa que el PSOE “no tiene ningún proyecto para Cataluña”. “Cuando se convocaron elecciones tenía que tomar una decisión, mantener sus cartas con los Presupuestos o hacerle la campaña a su candidato. Eligió lo segundo”, dijo. Para Junts, renunciar a los presupuestos “es una decisión de campaña electoral, no de país”. Según Nogueras, el Ejecutivo "no tiene ningún interés en que se le recuerde en campaña que no tienen ningún proyecto para Cataluña" y que iban "a seguir chupando como han hecho todos los gobiernos españoles de los catalanes", tanto los independentistas como los no independentistas. Por tanto, continuó, retirar los Presupuestos "es una decisión de campaña electoral, no de país". Preguntas, la de saber si se retiraron los presupuestos nacionales como estrategia electoral que no tuvieron respuesta por parte del presidente del Gobierno.

La portavoz de Junts afeó que la retirada de los presupuestos haya sido pensado con el objetivo de "facilitar" la campaña del candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa. Nogueras preguntó a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja "cómo ve la situación política en Cataluña" también. Algo a lo que el presidente contestó con que las elecciones del próximo 12 de mayo son "una gran oportunidad de pasar página" y "dejar atrás la fractura" de años pasados, que insinuó que otros "miran con añoranza". Además, interpretó que de los años pasados se puede extraer la lección de que "Cataluña no puede avanzar sola y dividida", y deseó que los catalanes valoren en las urnas su apuesta por la "convivencia".

La dirigente de Junts terminó su intervención sacando pecho de que en 2017 en Cataluña fue el año del Gobierno "solvente y desacomplejado" al estar presidido por Carles Puigdemont. Sánchez replicó que ha sido con su Gobierno cuando Cataluña ha recibido "financiación récord e inversiones récord", cuando se han reactivado las comisiones bilaterales con la Generalitat "congeladas" por el de Mariano Rajoy y que han "reducido mucha conflictividad institucional". Recordó que se han transferido las competencias de Rodalíes y la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

Desde Bildu, la portavoz Mertxe Aizpirua, censuró al presidente del Gobierno por el "perjuicio" que ha causado para el país el hecho de que se hayan retirado los Presupuestos. Por su parte, el presidente del Gobierno ha confirmado que "ya están trabajando en el borrador de los Presupuestos para 2025 para presentarlos en el segundo semestre" de este ejercicio. "Estamos haciendo una política de consolidación de crecimiento económico, de creación de empleo, de extensión de derechos y, evidentemente, también de convivencia. En definitiva, el proyecto político que define a este Gobierno de seis años a esta parte", resumió el jefe del Ejecutivo.