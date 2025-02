Sumar exigirá renegociar la quita de la deuda para dar el "sí" a Sánchez

La propuesta del Gobierno de aprobar una quita de la deuda a las comunidades valorada en 83.252 millones de euros no solo solivianta a la oposición. Socios como Sumar o Junts dejan en el aire su apoyo a la misma, por el momento.

El perdón de la deuda a todas las comunidades ha generado tensiones entre los partidos que conforman Sumar en el Congreso respecto al Gobierno. Si bien todos están a favor de que se lleve a cabo, es vista como "insuficiente" por parte de la mayoría de grupos parlamentarios. Así, de cara a la negociación parlamentaria que se abra en el Congreso cuando el Gobierno de luz verde al anteproyecto de ley orgánica, exigirán renegociar la ley con Hacienda.

Desde Compromís, el partido que más ha elevado la voz en este asunto. Piden tener en cuenta la infrafinanciación que sufren comunidades como la valenciana. Expresan una posición muy "crítica" respecto a los criterios utilizados por el ministerio de Hacienda para repartir la quita de la deuda. Según criticó la portavoz Agueda Micó, la propuesta del Gobierno solo tiene en cuenta criterios relativos a la crisis financiera de 2008 y deja de lado la "infrafinanciación" que sufre su comunidad. La deuda del territorio valenciano asciende a los 59 millones, de los cuales 47 vienen provocados por la falta de financiación. Según sus datos, con la propuesta de Hacienda solo se reduciría un 19% la deuda valenciana.

En el caso de Més per Mallorca, critican que la vicepresidentwa Montero intente prioirzar "sus intereses partidistas" en Andalucía. Desde la Chunta Aragoneista, Jorge Pueyo, avisa de que "no pueden generarse desigualdades" dde un territorio con otros y advierte de que los 2.124 millones que se perdonarían a Aragón no serían suficientes.

Desde Sumar e IU ponen la atención en la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica para que se atiendan de manera "equilibrada" las necesidades de cada territorio. El líder de IU, Antonio Maíllo, ha defendido la quita de la deuda si viene acompañada de una reforma estructural del modelo de financiación autonómica. "Solamente así se puede entender este paso. Solo así tendría sentido y coherencia". La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pidió condicionar la quita de la deuda a que las comunidades no bajen impuestos a la riqueza.