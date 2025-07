Suspenso general en el País Vasco: el 90% de los aspirantes a la Ertzaintza y las policías locales no pasa las pruebas

El Departamento de Seguridad tendrá que convocar otra Oferta Pública de Empleo para la Ertzaintza y policía local debido al gran número de suspensos en las pruebas teóricas y psicotécnicas de la última convocatoria, en la que solo aprobaron 380 de los 3.609 candidatos y se han quedado sin cubrir 270 plazas. Fuentes sindicales han explicado que por el momento solo quedan en el proceso 380 aspirantes para cubrir 650 plazas, de las cuales 473 eran para la Ertzaintza y 177 para policías locales de 25 municipios.

El Departamento de Seguridad ha confirmado por su parte que el proceso continúa con estas 380 personas que han pasado los primeros exámenes, pero que aún deben someterse a las pruebas físicas, médicas y a la entrevista personal. No obstante, ya ha acordado con la unidad sindical que forman ErNE, Esan y Sipe que convocará una nueva OPE al finalizar el proceso, para tratar de cubrir todas las plazas que se sacaron a concurso . Los sindicatos por su parte reclaman que, además de ofertarse las plazas que no puedan cubrirse con los candidatos que aprueben esta última OPE, se incluyan también las plazas que quedarán libres por jubilaciones.

Preocupación ante la falta de agentes

Ante esta situación, fuentes de ErNE han reclamado cambios en la Academia de Arkaute porque los procesos de selección puestos en marcha son "muy mejorables" y en definitiva es la encargada de nutrir a las policías locales y a la Ertzaintza de agentes. Según ErNE, la plantilla de la Policía cuenta ahora con entre 7.200 y 7.300 agentes y daban por hecho que se iban a cubrir las 473 plazas de esta OPE para seguir avanzando hacia el objetivo de llegar a los 8.000 policías autonómicos.

Si no se logra, eso supondrá "un mayor esfuerzo" para la plantilla actual, situación que puede ser aún más grave en pequeños municipios que habían solicitado la cobertura de 3 o 4 plazas de policías locales y quizás no logren ninguno, de ahí la preocupación sindical ante este suspenso masivo. Esta última OPE no es en la que más suspensos ha habido, ya que las mismas fuentes han recordado que en las promociones 13 y 14 de la Ertzaintza llegaron a presentarse hasta 18.000 candidatos y solo aprobaron 1.800, aunque entonces sí se consiguieron cubrir todas las plazas, informa EFE.