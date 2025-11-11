Tellado y Cayetana consagran el tándem “duro” del PP frente a la izquierda: “Es preferible el conflicto”

Quién lo diría. Después de todo, resulta que Miguel Tellado es un “tierno”. Sí. Y los “duros” del Partido Popular, ahí donde los ven, también son “sensibles”. Palabras que pronunció hoy Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, cuando consagró el tándem con el secretario general de su formación, en el Four Seasons. Desayuno de Nueva Economía Fórum. Los cenáculos de la política madrileña. Sin puro, claro.

A las nueve de la mañana, un gran salón ovalado con dos gigantescas lámparas colgadas en cada hemiciclo del techo, ponía en la puerta el ‘no hay billetes’ para escuchar a una dupla que prometió guerra. Cultural. Las palabras, siempre las más afiladas armas contra los adversarios. La valentía como “atributo imprescindible en la vida”, señaló la primera, en el discurso laudatorio del segundo, el suyo general secretario.

“Si no te sometes”, la izquierda “te liquida”. Y entre “la sumisión y el conflicto es preferible el conflicto”. Aunque la vocación de los populares, matizó Álvarez de Toledo, “no es recibir bofetadas”. Pero “la vida al baño maría no existe” y, menos aún, en el Congreso de los Diputados, donde “decir la verdad, denunciar la corrupción o defender la democracia” resulta imposible sin un “coste”.

Miguel Tellado, ha defendido su pinche, “habla claro porque piensa claro”. Una condición “necesaria” para impulsar un cambio profundo, un “casi subversivo rearme moral” frente a los “principios que el populismo ha pulverizado”. A través de varias anécdotas personales, tales como el viaje a Venezuela cuando las últimas elecciones, o el error de aquella enmienda que acabó por beneficiar a etarras -y que el protagonista asumió en primera persona-, Álvarez de Toledo rubricó la última cualidad: “Su decencia, su nobleza”.

Cuando ella “langudecía en un escaño”, frustrada como un “torerito en el tendido”, fue Miguel Tellado quien la llamó para volver al ruedo. “De no haber sido por Miguel”, el Hemiciclo se hubiese perdido tantos y tan estimulantes rifirrafes con Félix Bolaños. A la soledad de Génova, ella ha contrapuesto: “No estás solo”. Y ha lanzado su mensaje más esperanzado. “Vamos a sacar a España de este pozo de decadencia”.

En su turno, el dos de Feijóo, defendió “dar la batalla de las ideas”, nada de sometimiento a la izquierda. “Plantarles cara”. Hizo una radiografía de España, en una “etapa destituyente”, marcada por “ataques al sistema de libertades” por parte del mismo Gobierno de la nación.

Para llegar al poder, Tellado recetó “arrinconar al nacionalismo” y concitar una amplia mayoría que consista en “unir a la ciudadanía y a los españoles en torno a un proyecto común”. Pero sin utilizar “atajos”, alusión que se interpretó como un ‘no’ a un hipotético pacto con Junts para una moción de censura, ni tropezar con una piedra tan común en su partido: “Diciendo cada día una cosa y al día siguiente la contraria”.

El objetivo, señaló, es “sumar a cuantos más españoles, mejor”. Entretanto, no ocultó que al PP no le “faltan ganas para una moción de censura”, pero sí “votos”. De los últimos movimientos del partido de Carles Puigdemont sentenció: “Acreditan lo que llevamos diciendo desde el inicio, que es una legislatura fallida, con un Gobierno antinatura. Porque, sin Bildu, Pedro Sánchez no habría sido presidente del Gobierno de España”. Al “deterioro”, Tellado prometió “un Gobierno que gobierne y que deje de ser en sí mismo el problema del país”.