El PP critica a Sánchez por querer "cambiar la fórmula del Estado" hacia el federalismo "sin preguntar a los españoles"

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por querer "cambiar la fórmula del Estado" sin tan siquiera "preguntar a los españoles", después de que defendiera el miércoles el cupo para Cataluña como "un paso hacia el federalismo".

En una entrevista en RNE, Muñoz ha censurado que el jefe del Ejecutivo esté "pensando en cambiar la fórmula del Estado sin preguntar a los españoles", después de que este se congratulara de que el concierto catalán avanza de manera "incuestionable" hacia la "federalización" del estado autonómico.

Asimismo, ha lamentado que el acuerdo entre PSC y ERC "es profundamente reaccionario" y que perjudicará "a todos los españoles", ya que el dinero que se destine al concierto económico "se lo va a quedar todo Cataluña", en detrimento de las comunidades autónomas que menos fondos, inversiones y derechos tienen.

"Esta forma de gobernar España, esta forma de gobernar su partido, esta forma de entender el diálogo que no es un diálogo, es el sometimiento al chantaje para conseguir lo que él quiere. Esto no es una forma de gobernar y al final quienes nos vemos perjudicados somos todos los españoles".

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, también se ha referido, en una entrevista en Telecinco, al preacuerdo entre ERC y PSC que las bases de los Republicanos deberán ratificar este viernes y ha insistido en que el cupo fiscal para Cataluña es de "imposible aplicación" porque "no cumpliría la legislación vigente" y, además, "incumple las reglas básicas de nuestro Estado de derecho que garantiza la solidaridad interterritorial".

También ha acusado al Gobierno de haber "engañado a todo el mundo". Recordó que Sánchez ya engañó a Junts "ofreciéndole una amnistía que finalmente parece ser que no puede tener el alcance que él le había prometido a Puigdemont" y, ahora, "también está tratando de engañar a ERC ofreciéndole un cupo fiscal para Cataluña que es de imposible aplicación porque no cumpliría la legislación vigente, desde nuestro punto de vista incumple las reglas básicas de nuestro Estado de derecho, que garantiza la solidaridad interterritorial".

Tellado ha apuntado que "hay un señor en Cataluña que se llama Pere Aragonès que aún no sabe muy bien por qué adelantó las elecciones", probablemente lo hizo "incitado por Pedro Sánchez y era también otro engaño". "Lo que no puede ser es que toda España esté pendiente de una consulta que ERC hace a sus bases mañana", afeó.

Además, el portavoz de los populares se ha preguntado por qué el PSOE no llama a consultas a sus militantes y el porqué estos no pueden valorar también, como harán los Republicanos si ese acuerdo es satisfactorio para España. "El PSOE se tendría que preguntar a quién convoca a consultas si al PSC o a los militantes de todo el partido porque si llama a todo el PSOE van a estar en contra", ha apuntado.

No piensan en mociones de censura

Por otra parte, Tellado, ha indicado que "nadie está pensando en una moción de censura" en el partido y destacó que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lo que debería hacer es "convocar elecciones más pronto que tarde" porque "su Gobierno está muerto, ya no gobierna" y "no tiene mayoría parlamentaria para seguir adelante".

Tellado ha recordado que Sánchez "no tiene detrás de sí una mayoría parlamentaria que le sostenga en el Gobierno". Por ello, ha considerado que "no hay" Ejecutivo, pero "Sánchez seguirá siendo presidente hasta que sea plenamente consciente de que no puede gobernar y que tiene abandonada la defensa del interés general".

Ante ello, el PP debe "plantar cara y controlar al Gobierno en todo aquello que creemos que es negativo para nuestro país y nuestra función es ir construyendo un proyecto alternativo, una mayoría social que se transforme en mayoría electoral". "Nosotros no estamos trabajando en nada distinto de esto".

Recordó que Sánchez compareció ayer para hacer un balance de un periodo de sesiones en el que el Ejecutivo "ha estado completamente atenazado, no ha tenido gestión política alguna, vive secuestrado por sus socios independentistas y, por tanto, folio en blanco". A su juicio, "este es el resumen de la acción del Gobierno de enero hasta este mes de julio".

Además, criticó que Sánchez "no da ninguna respuesta, no contesta a la Cortes Generales, a las preguntas de los periodistas, que además se atreve a decir que todas son valorativas si no le interesas, ni a la jueces". "Tenemos un presidente huido, a la fuga y lamentablemente esta es la situación de parálisis que vive este país de la mano de Pedro Sánchez", concluyó.