Teresa Rodríguez ha confirmado que reactivará el pulso con Pablo Iglesias de cara al 10-N. Ayer lo adelantaba su portavoz adjunta, Ángela Aguilera y hoy la propia presidenta de Podemos Andalucía ha defendido concurrir a las elecciones generales como Adelante Andalucía, la confluencia que en esta comunidad aglutina al partido morado, IU Andalucía y organizaciones de corte andalucista, a fin de “sumar” y apostar por un grupo andaluz dentro del Congreso.

La líder andaluza desafía a la dirección nacional de Podemos y esgrime que es necesario “conseguir un nuevo impulso en tiempos difíciles”. A través de Twitter ha asegurado que la candidatura no es “para romper, para sumar; no para competir, para acordar”. A la vez que ha defendido que “desde el año 79 no hay un grupo andaluz en el Congreso. Cataluña, Galicia, Euskadi, País Valenciano, Canarias y Cantabria consiguen poner sobre la mesa sus asuntos en Madrid ¿por qué Andalucía no?”, ha reflexionado.