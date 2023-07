La Justicia europea retira la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí

El Tribunal General de la Unión Europea se ha pronunciado en contra del mantenimiento dela inmunidad parlamentaria del ex president Carles Puigdemont, así como la de los eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí. Respalda así la decisión de la Eurocámara de proceder a su levantamiento y así allanar la entrega del político independentista a la justicia española.

En todo caso, esta sentencia no es definitiva ya que aún cabe recurso ante la máxima autoridad competente, el Tribunal de Justicia de la UE y las dos partes habían anunciado sus intenciones de recurrir si el fallo les era desfavorable.

Los líderes independentistas interpusieron en 2021 un recurso ante la Eurocámara cuando el hemiciclo europeo aceptó retirarles la protección parlamentaria, tras la solicitud de suplicatorio realizada por el Tribunal Supremo.

Los políticos independentistas fugados sustentaron su denuncia ante el Tribunal General de Justicia ya que consideran que el Tribunal Supremo español no es competente para juzgarles y esta tarea debe recaer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además, también denunciaron que el proceso no fue imparcial porque el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos fue Adrián Vázquez, perteneciente a Ciudadanos. En su denuncia, los político independentistas alegaron que esta fuerza política ha mostrado “hostilidad” hacia el independentismo.

Según la sentencia conocida este miércoles, “El Tribunal General desestima todos los motivos formulados por los tres diputados, en particular sus alegaciones según las cuales el Parlamento incurrió en error al concluir que el referido proceso judicial no se incoó con la intención de dañar la actividad de los diputados.”

Aunque el ex presidente catalán y sus ex consejeros tienen inmunidad de forma provisional hasta el conocimiento de este fallo, querían que el tribunal europeo se la concediera de forma permanente.

Consecuencias para el resto de políticos fugados

El Tribunal de Justicia de la UE se pronunció en el mes de enero en contra del Bélgica por su negativa a proceder a la euroorden (ODE) dictada contra el ex conseller Lluis. Este fallo también tiene consecuencias para el resto de los políticos independentistas fugados en el país por el referéndum ilegal del 1 de octubre.

El Tribunal Supremo decidió presentar esta cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE para que no se repitiera el mismo escenario que con el ex conseller Lluis Puig. En ese caso, la justicia belga aseguró que el Tribunal Supremo no era competente para emitir una euroorden, ya que los sucesos habían tenido lugar en Cataluña, y también puso en tela de juicio la capacidad de la corte española para garantizar la presunción de inocencia y los derechos fundamentales del acusado.

Sin embargo, la corte europea avaló el proceder del Tribunal Supremo, por una parte, al dejar claro que “la autoridad judicial de ejecución no puede comprobar si una ODE ha sido emitida por una autoridad judicial que era competente a tal efecto en virtud del Derecho nacional del Estado miembro emisor y negarse a ejecutarla cuando considere que no es así”.

Según aclaró la corte europea, “esta negativa tan sólo está justificada si si existe un riesgo real de vulneración de ese derecho fundamental debido a deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial del Estado miembro emisor o a deficiencias que afecten a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas al que pertenezca el interesado”. Aunque se cumpliera este último requisito en caso de los políticos independentistas, “en virtud de la obligación de cooperación leal”, la denegación de la ejecución “debe ir precedida de una solicitud previa de información complementaria a la autoridad judicial emisora”.

La reacción de Puigdemont

La decisión de tribunal europeo no ha gustado nada al expresidente de la Generalitat, que reaccionaba así: "Nada se acaba, todo lo contrario. Todo sigue. Presentaremos recurso en el TJUE, y defenderemos hasta el final nuestros derechos fundamentales, que son también los derechos fundamentales de los catalanes y los europeos. Con el mismo espíritu del primer día, trabajando por ganar la libertad".

Puigdemont reconoce que querían "otra sentencia", pero destaca que "también estábamos preparando el camino a seguir en caso de que el resultado fuese el que hoy se ha comunicado. Tenemos dos meses para presentar el recurso a la máxima instancia judicial europea, que después dispondrá de seis meses para tomar una decisión".