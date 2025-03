Torres lamenta que haya partidos que "añoren" la dictadura y pide educar a los jóvenes para que la historia no se repita

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha acudido esta mañana a los estudios de Radio Zaragoza Cadena SER, donde se ha sometido a una entrevista ante los micrófonos de 'La Rebotica', que ha sido conducida por la periodista Eva Pérez.

La entrevista ha tenido lugar un día después de que el titular de Memoria Democrática asistiese ayer a la localidad de Magallón, en Zaragoza, para entregar los restos de 17 víctimas aragonesas de la Guerra Civil hallados en Cuelgamuros, de los que cuatro han sido identificados.

En este sentido, el canario ha lamentado que a día de hoy haya quienes tienen "añoranza por etapas anteriores", en relación al régimen franquista, motivo por el que ha pedido formar a los jóvenes para que estos se alejen de estos postulados autócratas.

El Gobierno espera el fallo del Constitucional tras la derogación de la ley de memoria en Aragón

El Gobierno autonómico de Aragón, liderado por el popular Jorge Azcón, derogó a comienzos de la Legislatura la Ley de Memoria Democrática aragonesa, como baza de cambio para que los diputados de Vox apoyasen su investidura de un gobierno en minoría.

Tras ello, el pasado 28 de mayo de 2024, el Consejo de Ministros aprobó que el Gobierno interpusiese, ante el Tribunal Constitucional, un recurso de inconstitucionalidad a la Ley aragonesa que derogó la Ley de Memoria Democrática en el territorio; un fallo que, según el ministro canario, "siguen esperando".

"Es una ley que no tiene sentido, porque se pactó con la ultraderecha y ésta no está en el Gobierno", ha argumentado el expresidente canario, que ha reconocido que su ejecución fue "un error que no tiene ninguna lógica dentro de un sistema democrático".

"Lo que tenemos que hacer es mejorar las leyes de memoria, cerrar esas heridas, restaurar lo que ocurrió y pelear por la verdad y por la justicia", ha aseverado el titular de Memoria Democrática, que ha lamentado que la "añoranza" de algunos políticos por "etapas anteriores" se acabase plasmando en acuerdos de Gobierno que van en detrimento de los Derechos Humanos.

"Lo que es evidente es que durante 40 años aquí se oprimió a quienes fueron vencidos. Se separaba a las personas por cuestiones ideológicas, no se podía pensar libremente, no se podía reunir nadie y no había democracia. Y hoy hay representantes democráticos que, en lugar de pelear contra eso, lo que hacen es avivarlo y casi decir que lo añoran", ha remachado el canario.

Además, el canario ha asegurado que el motivo por el que los jóvenes dicen no valorar la democracia, en detrimento de las autocracias, es por la desinformación. "Lamento que no se le traslade a la gente joven lo que ocurrió entonces", ha explicado apenado el ministro.

Por ello, ha pedido formar a los jóvenes en historia y, una vez tengan toda la información a su alcance, que "tomen sus propias decisiones". "Cuando hacen apología de símbolos fascistas o hablan de que la etapa de la Dictadura fue una etapa de avance, cuando fue justo todo lo contrario, deberían saber qué es lo que podrían perder", ha concluido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que ha vuelto a pedir pedagogía en este asunto.