Un espontáneo a Errejón: “¡Tú has dividido a la izquierda!”

Durante el discurso de Íñigo Errejon, en el que anunció su intención e presentarse a las próximas Elecciones Generales por Más Madrid, su discurso fue muy aplaudido por los asistentes. Pero en un momento de máxima tensión discursiva entre el público surgió una voz que aprovechó los segundos de aplausos para gritarle al político: “¡Has dividido la izquierda” hasta en dos ocasiones y un poco más tarde, “no tienes derecho a hacer eso”. El auditorio comenzó a abuchearle y a pitarle pidiéndole que se callara intentando acallar al díscolo al grito de “presidente, presidente”.

Durante todo el acto, el individuo llamó la atención de los asistentes poniendo gestos y haciendo aspavientos ante las palabras de Errejón. Vestido con un polo de rayas negras, al finalizar el acto, cuando han intentado que se calmase, ha comenzado a increpar a alguno de los asistentes: “¿Qué dices?. Tú quédate ahí, hombre... Yo digo lo que me da la gana. ¿te has enterao?” Cuando ya se estaban levantando los asistentes su compañero de asiento ha querido que entrara en razón, pero él ha seguido insistiendo con que “¡Esto es hundir la clase trabajadora! ¡y dividir a la izquierda!” Su discurso ha llegado a su punto culmen cuando ha recordado a los que le rodeaban que “el único responsable que hay de que no haya Gobierno de izquierda es Pedro Sánchez”. Incluso utilizó una declaración del presidente en funciones para espetar que ahora “duerme bien a gusto”.