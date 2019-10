Un padre, con su bebé en brazos, huye de las llamas que rodean su casa en Barcelona

"El primer piso está lleno de niños pequeños"

Y es que los radicales hicieron caso omiso de las advertencias de algunos de los vecinos: "Hay niños pequeños, en el primer piso está lleno de niños. No se puede entrar". Varios bloques de la calle Roger Flor se hubiesen convertido en pasto de las llamas de no ser por los vecinos que estintor en mano intentaban sofocar las llamas, ante la pasividad de los radicales. Los vehículos de la calle ardían, no se podía acceder a los portales y los bomberos tenían difícil el acceso debido a las barricadas montadas por los CDR. En unas imágenes grabadas también por @punsix y recogidas por el dirigente de Ciudadanos Toni Cantó, puede verse de nuevo al padre que finalmente logró sacar a su bebé de casa, desesperado por no poder acceder al edificio.