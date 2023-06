Las víctimas piden frente Bildu una legislación que impida a los asesinos ocupar escaños "de por vida"

Como cada año, el Congreso de los Diputados ha celebrado el homenaje a las víctimas del terrorismo. En esta ocasión no se celebró en el interior del hemiciclo ya que las Cámaras están disueltas por lo que el acto se trasladó a la sala constitucional.

El presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, agradeció a la presidenta del Congreso de los Diputados "mantener vivo" el recuerdo de las víctimas a pesar de que las Cortes estén disueltas.

Como cada año no acudieron asociaciones como la AVT por su rechazo a que el Gobierno de Pedro Sánchez cuente como socio parlamentario "preferente" con Bildu. "No se puede homenajear a las víctimas del terrorismo y gobernar con el apoyo de los que son los representantes de ETA en las instituciones", indicaron desde la asociación de víctimas al tiempo que criticó que se quiera "renegar" del acuerdo con Bildu ahora, en periodo electoral por el 23-J. Tampoco estuvo presente la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que preside Daniel Portero al entender que en esta institución se ha estado “blanqueando” a Bildu durante esta legislatura. Entre los diputados presentes se encontraba el diputado de EH Bildu, Oskar Matute.

Durante el acto en recuerdo de las víctimas el presidente de la Fundación que aglutina a todas ellas, Tomás Caballero recordó las "dramáticas consecuencias" del terrorismo y el "camino tortuoso" recorrido por las víctimas. Destacó la legislación que fue acorralando el entramado de los terroristas, el legado de "memoria, dignidad, justicia y verdad, valores con los que el legislador de 2011 y las propias víctimas conformaron el acervo común del conjunto de las víctimas, reforzando su carácter de referente moral y siendo el respeto a la memoria de lo sucedido la piedra angular con la que garantizar la dignidad que todas ellas merecen".

Caballero advirtió de que la memoria nos salva de un "segundo crimen", el que supondría el olvido, e instó a mantener "viva la Memoria para honrar a los muertos, reconfortar a los vivos y aborrecer a los asesinos".

También pidió "justicia", lo que se traduce investigar los casos sin resolver, y no establecer discriminación a la hora de la reparación entre las víctimas con expedientes juzgados y otras con sus atentados pendientes de esclarecer. Además, subrayó que "justicia es que el tratamiento a los perpetradores encarcelados, en particular la progresión de grados penitenciarios se atenga a criterios establecidos por la legislación pertinente" porque, "ningún fin supuestamente deseable puede justificar la subordinación de la justicia", ya que, dijo, "atentaría directamente contra la dignidad de las víctimas".

Súplica al legislador

Una vez más, el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo ha vuelto a pedir la ayuda de los legisladores para que se garantice la correcta aplicación de las normas y así garantizar la "correcta protección de la dignidad de las víctimas". Caballero insistió en que el artículo 61 de la Ley dispone que el Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas y las administraciones públicas por lo que criticó que se sigan permitiendo la celebración de homenajes y actos de apoyo a ETA como el del pasado 7 de junio donde Sortu organizó en pleno centro de Bilbao uno por el etarra Txabi Etxebarrieta primer asesino de la banda terrorista. También recordó cómo, en otras intervenciones ha reclamado que se avance en la equiparación de las indemnizaciones entre víctimas con o sin sentencia judicial.

El Congreso rinde homenaje a las víctimas del terrorismo en un acto sin Vox, AVT y COVITE Alejandro Martínez Vélez EUROPAPRESS

Lamentó que sus reivindicaciones "una vez más hayan quedado sobre la mesa" y que, con una legislatura agotada "no se haya producido ningún avance ni compromiso a futuro" por lo que les imploró que "vuelvan a ver a las víctimas en su verdadera dimensión".

Pidió también que, ante el inicio de una nueva legislatura, "que el marcador de la defensa de las víctimas no vuelvan a quedar a cero. Les imploro que vuelvan a ver a las víctimas y a los terroristas en su verdadera dimensión" porque "quienes cercenaron hasta el derecho a la vida no pueden tener ninguna concesión" y que no sigan "mutilando el derecho a la justicia" de las víctimas. Puso para ello el ejemplo de los pederastas que no pueden volver a trabajar con menores un avance importante que debería contemplar la legislación para el caso de los terroristas porque, "quienes asesinaron a nuestros diputados o concejales ahora pueden sentarse en sus escaños" por lo que instó a "por dignidad democrática" legislar para que "los condenados por delitos de terrorismo se vean privados del derecho de sufragio pasivo de por vida".

Caballero solicitó a los diputados y senadores una legislación que de verdad "incentive la colaboración en el esclarecimiento de los atentados no resueltos, ya sea como determinante para acceder a ciertos beneficios penitenciarios o para impedirlos en aquellos que no evidencien ningún tipo de arrepentimiento", dijo.