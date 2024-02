El vídeo en formato parodia de ''Gladiator'' de Ábalos y el ''caso Koldo'' que se ha hecho viral en las redes

El ''caso Koldo'' sigue dando mucho que hablar. El Tribunal de Cuentas señala directamente a José Luis Ábalos, en su rol de ministro de Transportes, como la persona que aprobó el primer contrato del "caso Koldo" que investiga la Audiencia Nacional, presuntamente para obtener comisiones de los contratos millonarios que se adjudicaron en plena pandemia por el procedimiento de urgencia y sin publicidad, dada la necesidad de la crisis por el Covid-19. Este contrato, según la querella de la Fiscalía Anticorrupción que recoge el auto de la Audiencia Nacional, fue el que le abrió las puertas a las otras ocho adjudicaciones que están bajo sospecha.

Con este tema tan presente, en las redes, como viene siendo habitual, se ha tirado de ingenio para crear memes y parodias y una de las más virales ha sido un vídeo del ex ministro socialista, José Luis Ábalos, caracterizado como Máximo Décimo Meridio, el protagonista de la película ''Gladiator''.

La parodia

El vídeo, del usuario Iberian Son en Twitter, acumula más de medio millón de reproducciones, 2.000 retweets y más de 6.000 me gusta en menos de 24 horas. Esta parodia, que se ha vuelto viral durante las últimas horas, recoge la mítica escena de la película ''Gladiator'' en la que el emperador romano Commodo descubre que Máximo Décimo Meridio sigue vivo peleando como gladiador tras haber sido defenestrado.

En esta versión parodiada, el emperador es Pedro Sánchez y el gladiador es José Luis Ábalos. Se trata de un vídeo sobre el paso del ex ministro socialista al Grupo Mixto, tras no haber hecho caso al PSOE, que le demandaba renunciar a su acta.

''Dimite, ¿pero quién te has creído que eres?'', expresa el emperador romano, representado por Pedro Sánchez, al gladiador.

''Soy Ábalos Décimo Meridio, ex ministro de Fomento, ex ministro de Transporte y ex marido de mis tres mujeres. He sido señalado por el dedo por el caso Koldo. Jamás dejaré mi escaño, no voy a dimitir y encontraré mi venganza en el Grupo Mixto en esta vida o en la otra'', responde el gladiador, representado por José Luis Ábalos.

En el vídeo también aparece la Vicepresidenta Segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, representando a Lucilla, la hermana del emperador Commodo