Vox se engollipa

Al Podemos inicial, el que salió de la universidad para monopolizar el descontento de los agraviados por la crisis del 2008, le pasó lo mismo que a los chicos de Abascal con esto de la inmigración, las cuotas y las autonomías: se engolliparon al tener que gobernar. Pasar de “pancartista” a responsable político se convierte en un drama para esta clase política infantil; anémica de formación, sin cintura y con nula capacidad para entender la complejidad de lo real. “Las consignas y protestas las dejan ustedes en la puerta”, porque a la política, qué gracia tienen, se viene a gobernar. Que no tiene nada que ver con colocar los “collons” sobre la mesa y apretar los puños, como hacen en VOX cada vez que se les ahúma el pescado. Aquí, en Andalucía, apoyaron a su manera al primer Gobierno del PP pero nadie recuerda ni una sola iniciativa parlamentaria que se saliera de la agitación. No asimilan que su problema no es otro que el señor Alvise, que les ha robado la bandera populista en esta ola “termidoriana” que ya planea por Europa.

Ante una situación tan complicada como el reparto de menores inmigrantes no caben ni fisuras, ni debates superficiales ni posiciones de partido; porque en todas ellas pierdes como grupo y cómo país. Que un niño decida meterse en una barca y lanzarse al Atlántico para alcanzar Europa supone un reto tan importante que no nos sirven excusas, aspavientos y bravuconadas para poner luz sobre una situación compleja y poliédrica. Una ecuación complicada, tanto, como el enigma que se esconde detrás del chico de moda. Miren al adolescente Lamine Yamal, la esperanza de los patriotas futboleros que quieren vengar el honor frente al enemigo histórico, la pérfida Inglaterra, el próximo domingo. Miren, sabiendo de dónde viene el jugador fetiche, y reflexionen si esto de la inmigración se arregla rompiendo gobiernos o llegando a acuerdos. Si no lo logran, siempre les quedará Alvise.