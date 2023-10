Vox pide a sus territorios oponerse al reparto amplio de migrantes

La preocupación por la crisis migratoria crece al mismo ritmo que lo hacen las llegadas de pateras y cayucos repletas de migrantes ilegales a Canarias. Las cifras se disparan y el archipiélago no cesa de denunciar la situación y reclamar ayudas para atender a todas las personas que alcanzan las islas. Los centros de acogida están desbordados y las autoridades canarias no cesan de denunciar que no disponen de suficientes medios para afrontar la situación. A eso se le une la decisión del Gobierno de trasladar 6.000 migrantes a la Península entre las quejas autonómicas por la "opacidad y el descontrol". De hecho, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo también denunció los últimos días la "descoordinación e improvisación" del Gobierno en el traslado de inmigrantes ya que el traslado de los mismos se está haciendo, sobre todo, a comunidades gobernadas por los populares.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este lunes que exigirá al Ministerio del Interior que "aumente la seguridad" en las autonomías y localidades donde tiene presencia en los gobiernos si estos lugares se incluyen en el reparto de migrantes previsto ante la crisis migratoria.

El Gobierno en funciones ha comenzado a trasladar a migrantes derivados de Canarias a distintos territorios, pero algunos se han quejado por la falta de información. Vox forma parte de los gobiernos de cinco comunidades autónomas -Valencia, Extremadura, Baleares, Murcia y Aragón- y un centenar de ayuntamientos.

Abascal ha especificado que la primera "instrucción" dada a los representantes de Vox en territorios es "oponerse" al reparto: "Que no sean cómplices del Ministerio del Interior", según ha dicho. A partir de ahí, si los territorios donde forman parte de ejecutivos finalmente son elegidos, pedirán a Interior "un aumento de la seguridad en esas regiones", sin entrar en más detalles.

Además, ha instruido a sus representantes públicos para evitar contribuciones presupuestarias para ese reparto y, en último término, "hacer responsables" al ministro del Interior y al presidente, Fernando Grande-Marlaska y Pedro Sánchez, de "los problemas de seguridad y convivencia".

"Nos encontramos con un Gobierno que no sólo no combate la inmigración ilegal, sino que la promueve con el efecto llamada dándoles bonos de hotel y colaborando con ONG", ha dicho el líder de Vox, que ha recalcado que se desconocen "la filiación, los posibles antecedentes y las intenciones" de estas personas.