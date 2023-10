Feijóo denuncia la "descoordinación e improvisación" del Gobierno en el traslado de inmigrantes

La preocupación por la crisis migratoria crece al mismo ritmo que lo hacen las llegadas de pateras y cayucos repletas de migrantes ilegales a Canarias. Las cifras se disparan y el archipiélago no cesa de denunciar la situación y reclamar ayudas para atender a todas las personas que alcanzan las islas. Los centros de acogida están desbordados y las autoridades canarias no cesan de denunciar que no disponen de suficientes medios para afrontar la situación. A eso se le une la decisión del Gobierno de trasladar 6.000 migrantes a la Península entre las quejas autonómicas por la "opacidad y el descontrol".

Ante esto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha criticado este viernes que el actual Gobierno central en funciones no haya consultado con las comunidades autónomas el traslado a sus territorios de migrantes que han llegado a las costas de las Islas Canarias. Ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de pasar de "abrazar a inmigrantes" que llegaron en el buque Aquarius al puerto de Valencia a dejarlos en "paradas de autobús". "Esto es una absoluta descoordinación y una enorme improvisación y produce una enorme tensión con alcaldes y presidentes de comunidades", ha manifestado Núñez Feijóo. En declaraciones a Canal Sur Radio, ha indicado que Sánchez acudió a las costas del Levante a "abrazar a los inmigrantes que habían llegado en aquel buque llamado Aquarius, que había tenido dificultades para atracar en otros países de la Unión Europea" y ahora hemos pasado a acoger a los inmigrantes que entran "lamentablemente por las costas de Canarias día sí día no, todos los días, varios centenares; mil entre el sábado y el domingo en los últimos fines de semana", y, "sin hablar con las autoridades que los han de atender y sin hablar con las comunidades que tienen que atender a los menores", los están "metiendo en aviones y dejándolos en paradas de autobús o en otros lugares en los pueblos y ciudades de España".

Ha indicado que lo mínimo que tendría que hacer el Gobierno es sentarse con las otras administraciones y ver cómo se soluciona el problema. En su opinión, primero habría que ver si se puede solucionar "en origen", "luego repatriar a las personas que lleguen de manera ilegal y, por último, si es necesario trasladar a migrantes durante un tiempo a otras comunidades, el Gobierno central se tiene que sentar con las comunidades para ordenar ese flujo migratorio".