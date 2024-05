Yolanda Díaz anuncia una reunión "inmediata" del seguimiento del pacto de la coalición con el PSOE

"Con carácter inmediato" PSOE y Sumar se reunirán para constituir la comisión de seguimiento de la coalición, tal y como recoge el acuerdo de Gobierno, según ha anunciado este martes la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Una reunión que,de llegar en los próximos días, será con tres meses de retraso según lo solicitado por el partido minoritario de la coalición, que en febrero había pedido al PSOE formalizar la comisión permanente de seguimiento del acuerdo de Gobierno para revisar el funcionamiento de la coalición, evaluar el cumplimiento de los objetivos y coordinar la acción de los dos socios en el Ejecutivo.

Sumar exigió al PSOE poner fecha a la comisión entonces tras los primeros choques en el Ejecutivo de coalición por la ampliación del Puerto de Valencia, a la que los de Díaz se oponen, o por la defensa de éstos de un impuesto permanente para la banca ante sus beneficios extraordinarios y en el PSOE evitaron poner fecha a la cita, asegurando entonces fuentes gubernamentales que había en ese momento suficientes foros para comunicarse dentro del Gobierno. En ese momento, en el Ejecutivo vieron como un intento de lograr visibilidad por parte de Sumar, en la previa de las elecciones gallegas.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha anunciado en una entrevista en RNE, que la cita tendrá lugar "con carácter inmediato”, pero ha evitado dar más detalles de la misma. Una cita que Sumar espera para reactivar la legislatura, coincidiendo con el “punto y aparte” que anunció el presidente del Gobierno tras confirmar que seguiría como presidente del Gobierno y que, según critica el socio minoritario en Moncloa todavía no se ha dotado de “medidas concretas” de regeneración. La cita, además, coincide con el ciclo electoral de 2024, en un semestre plagado de convocatorias electorales que no ha dado tregua a Sumar y ha confirmado la decadencia del espacio alternativo de izquierdas al PSOE. En el plano legislativo, en los primeros nueve meses de legislatura todavía no se ha firmado ninguna ley y todos los focos se han centralizado en la amnistía que se asoma a su punto y final tras el veto y devolución hoy en el Senado al Congreso y aprobación inmediata a finales de mayo. Ha sacado pecho, aun así, de su acción en el Ejecutivo y se ha calificado como “el pequeño pulmón del Gobierno” y ha destacado sus propuestas para reducir la jornada laboral o la ley para proteger la sanidad pública en Sanidad que dará hoy luz verde el Gobierno. “Las ideas novedosas salen del nutriente Sumar”, ha presumido.

La reunión del seguimiento del acuerdo de coalición fue un elemento de trabajo que se inauguró la pasada legislatura entre PSOE y Unidas Podemos para evaluar la relación entre ambos socios y tenía lugar casi siempre a petición de los morados cuando éstos denunciaban desencuentros en el Ejecutivo en alguna materia. En esta legislatura, ambos socios pactaron también constituir la comisión en los primeros 30 días desde la conformación del Gobierno.

En Sumar, buscan ahora, reactivar la legislatura, en la previa de las elecciones europeas y considerando que, a pesar de su retroceso en Cataluña, pueden contar con fuerza al mostrarse como decisivos para la conformación de un gobierno de izquierdas en Cataluña. La hoja de ruta del socio minoritario pasa por recuperar espacio en el Gobierno y es por eso que ponen el foco ahora en poner en marcha la negociación presupuestaria tras las elecciones al Parlamento Europeo. Sus prioridades en la negociación con el PSOE en este ámbito serán reducir la desigualdad en el país con medidas como los permisos de crianza con una cuantía de 200 euros mensuales y los permisos retribuidos.