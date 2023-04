Zapatero reivindica la política de pacificación en Cataluña de Sánchez

El PSOE arranca en Valencia su conferencia municipal para cimentar un poder municipal y autonómico pujante que le permita concurrir con garantías a las elecciones generales. La cita, concebida por la dirección socialista como "la más importante entre congresos", la inauguró esta mañana, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, haciendo una encendida defensa del "orgullo socialista" y de rehabilitación de lo que supone la, tan denostada, política.

En este ejercicio de reivindicación, destaca la mención específica a los principios arraigados del ideal democrático que pasan por la "paz y la igualdad" y, en concreto, en la antesala de estas elecciones municipales y autonómicas, a las que vamos "sin violencia en ningún territorio, ni en el País Vasco ni en una Cataluña pacificada gracias a la posición de diálogo de Pedro Sánchez". El expresidente recordó la historia "convulsa" de violencia política en España durante dos siglos ininterrumpidos, para valorar "los 11 años que llevamos sin violencia política en España". "Toda esa tarea ha sido posible con el concurso decisivo del PSOE", aseguró.

Zapatero apostó por una "España que integre y que no divida" y alabó la que para él es "la decisión que distingue a un presidente con visión de futuro" y "es la decisión que Pedro Sánchez tomó con la aplicación de indultos en Cataluña". "Qué lejos parece que quedan los malos momentos cuando estamos en paz y tranquilidad, pero no cumpliríamos con el deber pedagógico de recordar que no hace tanto teníamos a España en una crisis gravísima sobre su unidad y ahora hay tranquilidad", aseveró.

Por ello, consideró que los compañeros del PSOE de cada rincón de España "tenemos el deber y la convicción de decir que gracias a Pedro Sánchez el futuro de la unidad de España está en un futuro de tranquilidad y de estabilidad". El expresidente lamentó que en todo este proceso no contasen con "el concurso" de "la derecha opositora", aunque se mostró poco optimista al respecto, dado que los grandes consensos solo han venido cuando el PSOE estaba en la oposición, porque cuando el PP está en la oposición "no hay consensos, solo están pensando en cómo nos ganan, no en cómo gana España".

"Qué derecha más fría y más vacía, qué derecha con tan poca capacidad de esfuerzo", criticó Zapatero, haciendo extensiva esta crítica a quienes atacan a la política, intentan politizarlo todo y echar la culpa a la política, en resumen, aquellos que la "denostan" porque "quieren que manden otros poderes de otra manera y no la política, que, en democracia, es el voto de los ciudadanos". "Solo saben criticar", aseguró, en alusión a los que definió como "profetas del desastre y unos desastres como profetas". De este modo, fue repasando todos los avances a los que se han ido oponiendo sistemáticamente desde el PP, desde el matrimonio homosexual, pasando por el salario mínimo hasta llegar a la ley de vivienda, y les pidió que "esperen y no tengan tanta ansiedad".

Sereno optimismo

"Vamos a estas elecciones con sereno optimismo, con tranquilidad de espíritu y de conciencia, con convicción porque estos cuatro años difíciles, el PSOE ha respondido a los españoles, a la incertidumbre y a la crisis haciendo un gran esfuerzo para sostener el país, los trabajos, las ciudades... para decir que España está en marcha y con un futuro de progreso, gracias al PSOE", arengó.