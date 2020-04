Steam Game Festival 2020: El evento que sustituirá al E3 este año

Uno de los momentos más esperados para los gamers y jugadores profesionales no se va a producir este año. La pandemia por la que está pasando el mundo ha abocado a que el E3 no se pueda celebrar con normalidad durante este curso. La situación se ha vuelto insostenible para los eventos presenciales y en su lugar han decidido sobreponer la salud y bienestar de la población ante la celebración de este.

Sin embargo, y buscando un rayo de esperanza, El Steam Game Festival se ha postulado como la mejor opción en su lugar. No obstante, no será el que lo sustituya en su plenitud, pese a ello el evento facilitará la prueba de varios juegos de forma gratuita durante 48 horas. Esta celebración se podrá disfrutar del 9 de junio extendiéndose hasta el 14 de junio, fechas que correspondían en un principio al E3.

Geoff Keighley, famoso presentador del E3, ha anunciado este evento vía Twitter y en varios de sus tweets ha hecho subir el hype de los fans: "Pronto vendrán muchas más noticias sobre mis planes para el verano", y añade, "una forma completamente nueva para que todos podamos reunirnos y celebrar los videojuegos en estos tiempos inciertos".

▶ Conoce cuando tendrá lugar el nuevo evento de Steam 🎮https://t.co/CWk4GAjs2F — Neox Games (@NeoxGames) April 14, 2020

El Steam Game Festival se celebró por vez primera en 2019 con ciertos detalles que lo asemejaban al The Game Awards. "Hace seis años aposté todo lo que tenía para crear The Game Awards como una forma de celebrar nuestra pasión por los videojuegos", contaba Keighley. “Ahora parece el momento adecuado para dar el siguiente paso con The Game Festival, un enfoque completamente digital para el espacio de eventos para consumidores." “Seamos realistas: no todos pueden asistir a una feria comercial física o evento de consumo. El Game Festival está diseñado desde cero como un evento sin barreras, extendiendo los beneficios de un evento físico a la comunidad global de jugadores que ve The Game Awards".

Lo cierto es que el crecimiento de los videojuegos y esports se encuentra en uno de los momentos más frágiles de su historia. El avance por dar una visibilidad a estos y el desarrollo tecnológico han permitido que durante los últimos años hayan sido uno de los mercados más fuertes del momento. Sin embargo, el virus ha frenado este crecimiento y en vistas a una parálisis mundial en las actuaciones presenciales se pueden disfrutar de este sector de manera remota. Una iniciativa que no solo se restringe a los eventos de tan alto calibre.

Bajo este escenario la idea es que ese freno se vea lastrado de la manera más plausible posible y que el desarrollo, aunque no tenga la misma influencia que las ferias y pabellones, pueda continuar y siga teniendo el mismo nivel de influencia que hasta entonces.