Top Gamers Academy ya cuenta con sus 21 participantes

Concluye la gala final de los casting de Top Gamers Academy. Tras una última jornada intensa donde se vivieron las mejores carreras en el simulador automovilístico de Gran Turismo y las luchas a tiros más alocadas de Fortnite, por fin se puede decir que ya han llegado los 21 participantes a la primera edición del programa.

🤩 Así acaba el #TGACastingFinal 🔥 Ellos son los 21 participantes que entrarán finalmente en la Academia 🎮 ¡ENHORABUENA A TODOS! 💥 Ahora a prepararse para el estreno 🤟🏻 @PlayStationES pic.twitter.com/Q5K14Zsw2F — Top Gamers Academy (@TopGamersA) August 27, 2020

La decisión de quién entraba y quien se ha quedado fuera se tomó a 6 bandas entre los team owners y sus representantes. Rubius y TheGrefg fueron junto a Mangel, Fargan y Amperterby los que decidieron de entre los 50 concursantes, que 21 se quedaban:

1. MapXmen

2. Pepelu

3. StarK

4. Perry McQueen

5. Nikenista

6. ElSkipler

7. Bruce Wayneiv

8. Tonicortes

9. Irenefieldsyt

10. RubySkyy9

11. Angiechuca

12. OnlyCopyCat

13. SilSil

14. Lil Wicca

15. Tolosa23

16. Alba_Vicius

17. ZunkSoyyo

18. Zeepos

19. Eka_2310

20. Aryacroft

21. Olivliv

Con esta lista llena de gamers no cabe duda de que esta primera edición va a enganchar a un público variopinto y que sin lugar a dudas las galas fecha tras fecha van a ser de lo más emocionantes. Desde hoy mismo, los concursantes ya se han puesto manos a la obra y están trabajando en los estudios de Neox para ser el top gamer de la edición. El retraso por el coronavirus ha hecho que el comienzo del reality show se haya pospuesto hasta el mes de septiembre sin una fecha concreta aún.

No obstante, los participantes que no han pasado de ronda confesaron a Suja que sin duda repetirían el próximo año en caso de que hubiera una nueva edición. Además los creadores de contenido aseguraron que contarían con los mejores profesores para salir de la academia siendo unos grandes profesionales del oficio y que, a la espera de quiénes serán, habrá más youtubers que participarán como jueces en las distintas galas del programa. Además, los jueces del casting final coincidieron es que no es plato de buen gusto meterse en el papel de malo y tener que elegir sólo a unos cuantos.

Esta última gala antes del comienzo ha dejado todo tipo de emociones entre el público ya que un formato tan novedoso y ligado a los videojuegos y esports ha caído en gracia para todo el mundo. Con una televisión donde los realities no salen del mismo tipo de enfoque, Top Gamers Academy tratará de acercar éste a un sector que cada día es más grande vinculando la televisión olvidada para esa gente que solo consume contenido de YouTube, Twitch y demás plataformas audiovisuales.

Las competiciones vividas en Fortnite y Gran Turismo en este último día demostraron que los mismos deportes electrónicos no quieren perder la oportunidad de darse a conocer en este mundo. ZeroZone, entre otros clubes que buscan más visibilidad con el programa, hacían alarde de sus jugadores en redes sociales celebrando el pase a la academia. Aquellos que pudieron disfrutar del fin del casting se están mordiendo las uñas para que el concurso de comienzo ya y poder ver quién es el top gamer de España.