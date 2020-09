Ibai vuelve a la carga con su torneo de estrellas en Fall Guys

Ibai sigue fuerte e imparable. Durante la cuarentena el de G2 se ha convertido en el faro que ha iluminado todo un ambiente lúgubre y triste. Desde ese momento (si no es que antes hubiera sido ya más que influyente) se ha impuesto sobre el resto de streamers y con la ayuda de los periodistas más influyentes del país y los numerosos torneos en los que ha colaborado ha ganado una repercusión inédita hasta la fecha.

En este breve repaso, el vasco ha jugado de todo y con el mismo nivel siempre. Por eso, entre otras cosas, la empatía que genera con el público, así como su forma de vivir lo que emite es lo que ha hecho que se haya convertido en un personaje mediático muy influyente en esto de Twitch.

Tal es su nivel de repercusión que su última gran obra es el Ibai All Stars donde 10 equipos lucharan por alzarse con el primer trofeo de esta edición. La lista aún no se ha desvelado pero a respuesta del tweet que puso, invitó a todo aquel que quiera formar parte de esta descabella idea.

ESTE FINDE ALL STARS DE FALL GUYS



10 EQUIPOS

UN GANADOR



Quien quiera participar que responda a este tuit



VAMOS pic.twitter.com/jVnZyvhRFa — Ibai (@IbaiLlanos) September 21, 2020

Entre la enorme lista de respuestas que recibió, Folagor, DjMariio, TheGrefg, Yuste, Moyorz y otros tantísimo ilustres creadores de contenido y periodistas se han querido unir al plan. Además el juego que abanderará el torneo no es otro que uno de los más destacados del momento. Fall Guys llegó como uno de los battle royale más divertidos pasando a convertirse en el título más emitido en Twitch. Pese a su gran rivalidad con Among Us durante estos días sigue siendo el segundo contenido más importante.

Tal y como decíamos líneas atrás, la lista aún no se ha cerrado ni Ibai ha dejado entrever a ninguno de los participantes de las pruebas, la fecha en la que podremos ver a los 40 creadores de contenido saltar y jugar en estas alocadas pruebas será el 25 y 26 de septiembre conociendo finalmente cual es el premio que conseguirán los campeones y los distintos formatos que habrán.

Esta unión casi natural de Ibai como maestro de ceremonias y el battle royale ya no sorprende a nadie. Tanto el streamer como el juego de Mediatonic han pasado muchas horas juntos atrayendo a un público muy diverso en todo esto de internet. Durante el día de ayer, además, Ibai anunciaba que iba a formar parte del late show de Broncano, La Resistencia; sin embargo, el vasco ha estado en contacto con gente que ha cogido el virus y pasará durante 14 días un confinamiento personal junto a la casa de G2. Esto impide que los planes televisivos de éste se hagan realidad. Sin embargo, el presentador no dudará contar con él para próximas colaboraciones en su programa.