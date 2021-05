Days of Play vuelve en 2021 con una gala llena de premios y descuentos

PlayStation anuncia la llegada de uno de los eventos más esperados por los fans de la consola de Sony. El PlayStation Player Celebration verá la luz el próximo 18 de mayo. En el comunicado que ha lanzado la compañía ya han explicado que esta edición contará, de forma exclusiva, con una serie de eventos que traerán grandes recompensas para los jugadores que se podrán conseguir a lo largo de “unas cuantas semanas para celebrar el poder jugar y hacer vibrar a la comunidad conectando los videojuegos”.

Desde el 18 al 31 de mayo, los usuarios tendrán la oportunidad de registrarse en PlayStation Player Celebration en donde los jugadores tratarán de lograr una serie de objetivos compartidos para obtener avatares de PSN únicos y temas personalizados de PS4. Para ello, el portal de PlayStation deja un sitio web donde poder registrarse.

Todo aquel que quiera obtener estas recompensas, tendrá que participar en una serie de videojuegos donde conseguir los trofeos que se anuncien a lo largo de 3 etapas repartidas entre el inicio del evento hasta el 7 de junio.

Por otra parte, al margen de los títulos que se oferten como gratuitos durante junio, la PlayStation Store podrá en oferta varios juegos de PS4 y PS5 al igual que se ha anunciado que durante un fin de semana habrá un multijugador gratuito para ambas consolas para todo el mundo.

¡PlayStation Player Celebration vuelve con los #DaysOfPlay!

Únete al resto de jugadores para ayudar a acumular trofeos ganados jugando a cualquier juego de #PS4 y #PS5 y reclama avatares PSN y temas exclusivos de #PS4. Regístrate ahora https://t.co/pZCj3ap6ZN #CadaPartidaCuenta pic.twitter.com/BiL9JWK7zD — PlayStation España (@PlayStationES) May 11, 2021

Sin embargo, los fans no han podido evitar la comparación con la edición del año pasado y no han puesto el hype por las nubes. Bien es cierto que los títulos que sufrirán esa rebaja no han sido anunciados, pero el lanzamiento de los avatares y los temas no sirve como aliciente para que los usuarios tengan la necesidad de inscribirse en la gala.

Pese a ello, 2021 se presenta como uno de los años en los que los jugadores de la consola de Sony van a tener motivos para confiar en los planes que tengan desde las oficinas. Además (y en vistas a lo anunciado en cuanto a rebajas del Days of Play del año pasado) la reducción de precio en títulos de categoría A y S es la noticia que más esperan y casi que se podría decir, que el momento en el que más caja hace la PlayStation Store a lo largo del año.

Veremos a ver si aquellos que se acaben registrando en el evento logran cumplir con los retos que se les propongan a la hora de conseguir trofeos y horas de juego, pero lo que podemos afirmar a ciencia cierta es que, al margen de si hay un Days of Play o no, los jugadores de PlayStation son de los más fieles en todo el mundo.