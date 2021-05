RNG se lleva la corona del MSI

El MSI ha dejado un mes de competición donde fans de todas las ligas del mundo han podido vivir un torneo de máximo nivel. Con DAMWON como rival a batir, los leones de MAD Lions han firmado un torneo del cual no se pueden ir insatisfechos.

Tras una fase de grupos ejemplar y un Rumble Stage solvente, Carzzy y los suyos se plantaron en unas semifinales (al Bo5) donde ninguno quería perderse la oportunidad de llegar al último partido del campeonato.

Con la historia por escribir y un choque muy goloso para los leones, el encuentro al comenzó en contra para ellos tras no encontrar el éxito en las teamfights feedeando así el nivel de su rival. De esta forma los surcoreanos farmearon más oro llevandose el primer lance del partido. Sin embargo, a Lions no se le puede dar por muerto tan pronto y con esta tome de contacto acabó poniendose por delante en el marcador hasta el cuarto set donde los de Canyon pondrían el empate de nuevo cerrando la eliminatoria a su favor en la quinta disputa.

Royal Never Give Up hizo lo propio con PSG Talon. Para los chinos llegar a estas alturas de torneo no es ninguna sorpresa y así se vio en sus choques. GALA se encargó de liderar a los suyos y junto al apoyo de su jungla y midlaner fue el que tuvo un estilo más ofensivo y letal en toda la partida. Su Kaisa fue un tormento escurridizo que no se dejaba cazar mientras se movía entre las calles stompeando cada una de las torres llevándose a los taiwaneses en cada una de las teamfights.

Con las semifinales resueltas, DAMWON y Royal Never Give Up cerrarían el torneo internacional con las espadas por todo lo alto. Una vez más, GALA fue determinante para conquistar un encuentro en el que se repartían los duelos sin dejar atrás a ninguno de los dos. Con la ventaja de haber ganado el primero, RNG mantuvo un juego paciente en el que en cuestión de una media de 30 minutos conseguía llevarse cada set firmando un 3-2 llevándoles a alzar el trofeo del Mid Season International en Reykjavik.

Pese a haberse tratado de un torneo que se juega en mitad de temporada y, a priori, sin una relevancia máxima como puede ser unos Worlds; los equipos se han tomado muy en serio esta última edición ya que con la ausencia del del año pasado y con la vuelta de los eventos presenciales ha hecho que se postule como una de las galas más esperadas del volver a un estadio y jugar en él.

Así, RNG conquista por segunda vez en su historia el MSI. Veremos si el año que viene es capaz de volver a dominar el campeonato ya que sus rivales empiezan a mirarle con el rabillo del ojo su juego para que no se escapen a la hora de sumar títulos.