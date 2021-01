Embarazo y estrés

¿Crees que por estar estresada no te quedas embarazada? Esto no es necesariamente así. Sí que hay quienes afirman que existe asociación entre el estrés y los resultados de un tratamiento de reproducción asistida, es decir, que el estrés en una mujer podría afectar su fecundidad, y en consecuencia tener peores resultados en un tratamiento de reproducción asistida, pero hay otros autores que niegan esta asociación. Se han evaluado 14 publicaciones (meta-análisis) que en su conjunto incluyeron a más de 3500 mujeres con disfunción reproductiva y la conclusión es: el estrés emocional –ya sea por problemas de fertilidad o por otras cuestiones de la vida ajenas a la disfunción reproductiva pero ocurridas durante un tratamiento de reproducción asistida- no compromete los porcentajes de obtener un embarazo (Boivin y cols. 2011) .

Esto no supone que los niveles de depresión alcanzados por las mujeres sometidas a tratamientos de fertilidad no sean elevados, tanto es así, que recientemente se ha publicado que en 216 mujeres en tratamiento de reproducción asistida, un 11.1% utiliza antidepresivos. Sin embargo, sólo un 3% de éstas pacientes le contaron al anestesista que utilizaban dichos medicamentos.

Muchas mujeres pueden sentir culpa por pensar que estar estresada, triste o deprimida podría afectar al resultado del tratamiento que están realizando ya que eso conlleva que si no logran una gestación es porque ellas han colaborado en el fracaso. Pero, como hemos visto anteriormente, este pensamiento podría no estar bien orientado ni justificado y lo único que se lograría sería generar aún más estrés en la paciente.

Para disminuir estas sensaciones que causan malestar en nuestros pacientes es necesario que los profesionales de los centros de reproducción aconsejen a sus pacientes sobre los beneficios de realizar una visita a los psicólogos del centro para solventar dudas e intentar disminuir estas sensaciones, teniendo en cuenta que muy probablemente no afectarán al resultado del tratamiento.

Las personas que sufran por el estrés durante su tratamiento deben tener en cuenta:

1. Si estás estresada, triste, sin ganas de nada, es importante comunicárselo al médico que está realizando el tratamiento de reproducción.

2. Solicitar una consulta con la Unidad de Psicología, pensada para apoyar, orientar y despejar dudas concretas que podrían dificultar el buen funcionamiento del tratamiento, y no sólo para las personas que se encuentran mal de ánimos.

3. Recordar que estar estresada no necesariamente afectará el resultado del tratamiento.