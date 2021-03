Mujer y deporte, el tándem más perfecto

A estas alturas de la vida no hace falta recordar que hacer deporte o más bien, ejercicio, es algo que mejora la salud física y la menta. Cuidarse tiene recompensas a todos los niveles. Si además eres constante y acompañas ese ejercicio de una buena nutrición los resultados siempre serán positivos. Muchas veces, señalan desde Freeletics, “olvidamos que el cuerpo es una máquina extraordinaria pero que todavía lo es más la mente” La motivación es fundamental para lograr no decaer en el intento porque los estímulos que recibimos a diario para no hacer ejercicio son demasiados. Estrés, ansiedad, prisa, pocas ganas y poco o muy poca constancia, son las principales.

¿Qué podemos hacer?

«Si crees que no eres más que la media, que lo que haces día a día no es importante o no tiene ninguna repercusión, ya va siendo hora de redefinir la diferencia entre normal y sensacional. El peso, la altura, la edad, la profesión o el sexo no te definen ni te hacen mejor o peor que otra persona. Pero sí lo hacen la actitud necesaria para ser diferente, ser decidida y tomar el control», explican desde Freeletics.

Asimismo, anima a todas las mujeres a tomar las riendas, no solo el 8 de marzo sino en su día a día. A dejar de depender de otras personas. Cada vez que te cueste superar tu próximo workout y te haga dudar sobre tu fuerza, tu habilidad y tu capacidad de coordinación, recuerda: las mujeres llevan el peso del mundo sobre sus hombros.

Bajo el lema “Never stop standing up”, alientan a mujeres de todo el mundo a practicar este ejercicio para mejorar la fuerza explosiva y que tiene como objetivo activar y poner a prueba el tronco como ningún otro ejercicio.

“No hay mejor ejercicio que bajar los brazos y levantarse mutuamente. Cuando las mujeres se apoyan mutuamente, pueden ocurrir cosas increíbles”, comenta Annette de Freeletics.

Los Standups pueden parecer a primera vista fáciles e intuitivos, pero, en realidad, se trata de un ejercicio bastante difícil de dominar y hacer correctamente. Es tan desafiante que lo utilizan en los entrenamientos militares. Se trata de un ejemplo perfecto de fuerza dinámica. «Este ejercicio requiere de fuerza central y trabaja principalmente los abdominales, cuádriceps y glúteos. Durante este ejercicio se trabajarán todos los músculos principales de estas zonas, como el suelo pélvico y los músculos centrales profundos, los oblicuos y los extensores de la espalda. También se trabaja los dorsales y los trapecios», matiza Vanessa Gebhardt, especialista en entrenamiento.

Tal y como nos explica Vanessa, «para realizar un Standup, empieza de pie con la colchoneta en el suelo detrás de ti. Desciende, adoptando la posición de Squat profundo con un movimiento controlado y después desciende hacia atrás sobre la colchoneta, y si es posible, sin ayudarte con las manos. Túmbate en posición supina con las piernas estiradas delante de ti y los brazos estirados detrás de la cabeza con las manos tocando el suelo».

Además, «el cuerpo debe formar una línea recta, como un lápiz. Asegúrate de no arquear la parte inferior de la columna, manteniendo las lumbares en contacto con el suelo. Ahora tienes que volver a levantarte, dándote impulso con los brazos mientras balanceas la parte superior del cuerpo sobre la cintura. Al mismo tiempo, lleva los talones debajo de las caderas para volver a la posición de Squat profundo. Estira las piernas y termina esta repetición con un salto recto en el aire mientras mantienes el torso recto y las manos detrás de la cabeza. Durante el salto, asegúrate de que la cabeza, las caderas y los pies están en línea», comenta.

Entre los principales beneficios de practicar este ejercicio están la mejora del cardio, tonificación de las piernas y el fortalecimiento de los abdominales.

En este sentido, Kian, experto también en Freeletics, asegura que muchas personas creen que las Standups son más fáciles para las mujeres que para los hombres, pero no hay ensayos que lo confirmen. «Sin embargo, es cierto que las mujeres son más flexibles que los hombres debido a factores biológicos y ambientales y esta flexibilidad les puede ayudar mucho en la ejecución del ejercicio», explica.

Es por ello que es importante señalar que ambos sexos todavía necesitan coordinación, movilidad y fuerza para hacer Standup. La práctica hace la perfección.

Así que deja ya de esperar a que llegue un líder, alguien que tome una decisión por ti o alguien que lo haga posible. «Es momento de tomar las riendas, dejar de depender de otras personas, olvidar los miedos que te retienen y te enfrentes a más retos. Mi mejor consejo es que no te rindas solo porque parece imposible. Concéntrate en tu “por qué”, cómo ponerse en forma o mejorar la movilidad, y utilízalo como combustible durante el ejercicio», anima Vanessa.