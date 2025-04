Antonio Bolinches, terapeuta de pareja: "Si quieres vivir enamorado deberías cambiar de pareja cada dos o tres años"

¿Es posible estar con una sola pareja durante toda la vida? Para el reconocido terapeuta Antonio Bolinches, la respuesta es afirmativa, pero no sin matices. En una reciente intervención en el B3tter Podcast, el especialista en psicología humanista lanzó una reflexión provocadora que no ha dejado a nadie indiferente: “Si quieres vivir enamorado deberías cambiar de pareja cada dos o tres años”.

Con décadas de experiencia en la terapia de pareja, Bolinches analiza el fenómeno del enamoramiento desde una perspectiva tanto biológica como emocional. En sus palabras, el enamoramiento responde a un impulso primario que tiende a desvanecerse con el tiempo. "Biológicamente, se puede estar con una pareja toda la vida", asegura. "Pero cada vez será más difícil, porque hay muchos sujetos eróticos atractivos".

El especialista destaca que el principal atractivo en el deseo humano no es tanto lo que se tiene, sino lo que aún no se ha experimentado. “El sujeto erótico más atractivo es el próximo, aquel que todavía no has poseído”, explica Bolinches. Esta pulsión hacia la novedad es, en su opinión, uno de los mayores desafíos para la estabilidad de las relaciones a largo plazo.

En este contexto, sugiere que quien aspire a mantener viva la llama del enamoramiento constante debería asumir que eso implicaría cambiar de pareja cada pocos años. Una declaración tan polémica como realista en una época donde las relaciones monógamas tradicionales están cada vez más cuestionadas.

Sin embargo, Bolinches no propone la inestabilidad sentimental como modelo de vida. De hecho, su propuesta no se trata de fomentar el desapego o la infidelidad, sino de invitar a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del amor y sus fases. “Hay que diferenciar el enamoramiento del amor”, señala. Mientras el primero es impulsivo, pasional y transitorio, el segundo es una construcción emocional basada en el compromiso, el respeto y el crecimiento mutuo.

Este planteamiento pone en evidencia una tensión cada vez más presente en la sociedad contemporánea: la búsqueda de emociones intensas frente a la construcción de vínculos duraderos. ¿Es posible conciliar ambos caminos? Para Bolinches, la clave está en comprender que no podemos exigirle al amor que mantenga las mismas características del enamoramiento eterno.

La intervención del terapeuta ha suscitado un intenso debate en redes sociales. Algunos celebran su honestidad y valentía al abordar un tema considerado tabú; otros lo critican por poner en duda el ideal romántico que durante siglos ha sostenido la idea del “amor para toda la vida”.

Más allá de la controversia, Bolinches nos recuerda que el amor, como cualquier otro proceso humano, evoluciona, cambia y requiere adaptaciones. Quizá el mayor desafío no sea encontrar a la persona perfecta, sino aprender a amar de forma madura, más allá del deseo inicial.

La conversación completa puede escucharse en el último episodio del B3tter Podcast, donde se abordan con profundidad estos y otros temas sobre relaciones, psicología y bienestar emocional. Una oportunidad para repensar cómo vivimos y cómo deseamos vivir el amor en el siglo XXI.