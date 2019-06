Cómo entrenar en verano sin ganas

El verano ya está aquí y, con él, los excesos. Cervezas, terraceo, picar fuera y no siempre saludable, trasnochar....son actividades que puede que te hagan engordar unos kilos que no deseas. Pero hay una fórmula muy eficaz, además de controlarte casi siempre y ésa es hacer deporte. El problema es que a veces no nos sentimos lo suficientemente con ganas o guiados para poder llevar a cabo un deporte de manera eficaz. ¿Qué hago? ¿Corro, nado, voy al gimansio, hago sentadillas, subo escaleras? ¿Quieres perder grasa o endurecer? Spacefit, una app para hacer deporte, nos aporta varias ideas.

Empieza siempre con un calentamiento

Calentar antes de empezar una rutina de ejercicios es fundamental para evitar posibles lesiones, ya que se prepara el cuerpo y se activa la musculatura. Los expertos de Spacefit recomiendan hacer estos ejercicios para poner el cuerpo a tono. ¡Preparada, lista, ya!

· Jumping Jacks. Este ejercicio, que ya lo practicaban los marines estadounidenses hace más de cien años, es perfecto para quemar calorías en poco tiempo. Consiste en abrir y cerrar piernas y brazos de forma simultánea. Con tan solo 45 segundos, esta actividad permite mejorar la circulación y ejercitar varios grupos musculares.

· Salta a la comba. Puedes hacerlo durante un minuto, más rápido o más lento, no importa que vayas a tu ritmo. Con este ejercicio, se desarrolla la resistencia muscular, se aumenta la capacidad respiratoria y se mejora el rendimiento.

Puedes hacer tres series o dos, si es tu primera vez. Tras esta rutina, ¡ya estás listo para comenzar!

Continúa con el circuito exprés

Tras realizar el calentamiento, comienza con el circuito. Divídelo en tres series, con un descanso de 2 o 3 minutos entre vuelta y vuelta. Durante 45 segundos, realiza los siguientes ejercicios para tonificar la figura y descansa 15 segundos entre uno y otro:

1. Sentadillas. Son perfectas para tonificar glúteos y muslos. ¿Cómo hacerlas? Coloca las piernas paralelas a los hombros con los pies ligeramente girados hacia fuera. Aprieta los abdominales y los glúteos, saca pecho y echa la pelvis hacia atrás. En esa posición, mira al frente y baja todo lo que puedas. Exhala, inhala y vuelve a subir.

2. Flexiones. Si estás iniciándote en este tipo rutina, puedes apoyar las rodillas para facilitar el ejercicio. Con esta actividad, se fortalece la parte superior del cuerpo: en concreto, tríceps, deltoides anteriores y pectoral. Si no estás acostumbrada, es probable que no hagas muchas al principio. Lo importante es realizar las flexiones poco a poco, sin forzar.

3. Zancadas cruzadas hacia atrás. A diferencia de las sentadillas, con este ejercicio se trabaja el glúteo de forma diferente. ¿Cómo? Abre las piernas a la altura de los hombros, baja como si estuvieras haciendo sentadillas, flexionando la rodilla derecha. Al bajar, lleva la pierna izquierda hacia atrás y al mismo lado de la rodilla. Sube y cambia de pierna.

4. Fondos de tríceps. De espaldas a un banco, apoya los brazos y flexiónalos. Baja despacio y vuelve a subir tantas veces como puedas durante el tiempo establecido. Recuerda controlar la respiración durante todo el ejercicio.

5. Planchas abdominales. Es una de las actividades más completas para fortalecer la zona abdominal. Colócate boca abajo sobre una esterilla con el cuerpo recto y paralelo al suelo. Recuerda apretar glúteos y abdomen durante todo el ejercicio. Apoya los antebrazos en el suelo y aguanta los 45 segundos. Tras el descanso, haz una plancha lateral con el antebrazo derecho apoyado. Vuelve a descansar y repite lo mismo, pero, esta vez, con el antebrazo izquierdo.

¡Esta rutina se convertirá en tu aliada perfecta para lograr tonificar tu cuerpo como desees! Algunos de estos ejercicios puedes encontrarlos entre las actividades que ofrece Spacefit como HIIT, training, fitboxing, entre otras, en los que también potenciarás otras zonas del cuerpo a la par que disfrutas de un espacio diferente y te diviertes con gente nueva. Galerías de arte, museos, azoteas, hoteles, restaurantes singulares, concept stores, parques y playas, se convierten en espacios perfectos para hacer del deporte una experiencia única.