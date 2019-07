¿Por qué no te bañas en la piscina? Porque tengo la regla

Con la llegada del verano comienza la temporada de piscina, playa y viajes. Para conocer los hábitos de las españolas asociados a la menstruación durante la época estival, INTIMINA , compañía que ofrece la primera y única gama dedicada a cuidar los aspectos de la salud íntima femenina, presenta el primer estudio sobre ‘Higiene Íntima femenina en verano: cuidados y métodos de protección Estudio INTIMINA “Higiene Íntima femenina en verano: cuidados y métodos de protección” realizado a una muestra representativa de 1.050 mujeres en el mes de junio de 2019 mediante el método CAWI (Computer Assisted WEB Interviewing).’.

El estudio, que analiza aspectos como el gasto en productos de higiene íntima, desvela que el 63% de españolas evita bañarse en la playa o la piscina si tiene la regla, alegando que les parece incómodo (38%) o solo porque tienen mucho flujo ese día (25%). No obstante, casi 4 de cada 10 aseguran que no es ningún problema tener la regla. De ellas, un 63% usa tampones para bañarse, a pesar de la incomodidad que pueda suponer tener que cambiarse de manera frecuente o el hilo del tampón mojado.

Desinformación y tabú, claves para no probar la copa menstrual

Cada vez son más mujeres las que se animan a utilizar la copa menstrual (14%), un método de protección revolucionario por sus innumerables beneficios: no irrita ni produce sequedad gracias a su silicona de grado médico, respeta el equilibrio íntimo y se puede llevar puesta hasta 12 horas, incluso bañándose en la playa o la piscina.

Sin embargo, una amplia mayoría aún utiliza métodos de protección tradicionales. De acuerdo con los datos de la encuesta, el 72% de mujeres opta por las compresas cuando tiene la regla, mientras que más de la mitad afirma usar tampones (53%).

“Creemos que existe todavía cierta desinformación y tabúes en torno a la regla; casi el 60% de las españolas asegura conocer la copa menstrual, aunque no la han probado”, dicen los expertos de INTIMINA. “La copa menstrual, como nuestra Lily Cup , es higiénica, cómoda y mucho más económica. A diferencia de lo que se cree, no se escapa el flujo y tampoco mancha al sacarla. De hecho, es mucho más limpia que un tampón o compresa. Además, la sangre, al no estar en contacto con el aire, no huele, algo que sí ocurre con los métodos de protección tradicionales”.

Viajar con la regla: acceso a productos de higiene íntima y gasto

Comprar compresas y tampones en países no occidentales a veces no es tarea sencilla, no solo por su elevado precio sino porque pueden llegar a ser inexistentes. Según INTIMINA, 3 de cada 10 mujeres (31%) aseguran haber tenido problemas para acceder a productos de higiene íntima durante un viaje. Estos datos ponen de relieve la falta de normalización de la regla en algunos destinos extranjeros.

De acuerdo con los datos de la encuesta, el 67% de mujeres, cuando viaja, lleva sus productos de higiene íntima para evitar posibles problemas a la hora de encontrarlos, ya que, además, el 35% asegura utilizar más tampones en esta época del año.

Respecto al gasto, un 32% gasta entre 3 € y 5 € al mes en productos para la regla, frente a un 30% que gasta más de 5 € al mes. Esta cifra aumenta para casi la mitad de las españolas, que afirma que los productos son incluso más caros fuera de nuestro país.

La diferencia de precio no es de extrañar teniendo en cuenta las tasas que gravan los productos sanitarios para la regla en muchos destinos, algo que genera desigualdad entre mujeres de todo el mundo. Por ejemplo, un paquete de tampones en Noruega tiene un precio de entre 4 y 5 €, en Estados Unidos entre 5 y 6 €, en la India, más de 8 €, y en China, más de 12 €. Los expertos de la marca apuntan que “teniendo en cuenta que la copa menstrual cuesta menos de 30 euros y puede usarse durante 10 años, el ahorro es más que considerable. Puedes llevarla siempre contigo y no tener que buscar productos para la regla en el destino, asegurando una protección fiable durante todo el viaje”. Además, dicen, “la copa es una alternativa perfecta que fomenta la igualdad entre mujeres.”