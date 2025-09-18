El acusado de matar a su expareja delante de sus hijos en Baiona rechaza un acuerdo y pide cambiar a su abogado

Este jueves, en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo, Ángel R.D., acusado de asesinar a su expareja en Baiona en febrero de 2023 frente a sus hijos menores, compareció ante el tribunal para tratar un posible acuerdo que evitaría el juicio con jurado fijado para el próximo 24 de noviembre.

El proceso llegaba con opciones de reducir las penas de prisión previstas. Según informa Europa Press, la Fiscalía reclama 33 años, mientras que la acusación particular eleva la petición hasta 35 años. Las partes mostraron disposición para rebajar esta suma hasta 26 años, sin embargo, el acusado exigía una reducción hasta 24 años, petición que no fue aceptada, por lo que rechazó el acuerdo.

Además, Ángel R.D. comunicó al tribunal su deseo de renunciar a su actual abogado, argumentando sentirse "desinformado" y asegurando que el letrado "no hace nada". En la vista preliminar, manifestaba desconocer las penas que se le imputan y los delitos por los que será juzgado.

Será ahora el magistrado quien evalúe la solicitud de cambio de defensa, atendiendo también a las alegaciones que pueda presentar el actual abogado. En caso de ser aprobado, se designará un nuevo letrado, quien dispondrá de un par de meses para preparar la defensa antes del juicio.