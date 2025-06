Así es la antesala del paraíso para los peregrinos del Camino de Santiago

A tan solo cinco kilómetros de la Catedral de Santiago, se alza el Monte do Gozo, una colina de apenas 370 metros que, sin embargo, representa uno de los hitos más emocionantes del Camino de Santiago.

Es desde este punto desde donde los peregrinos, tras semanas o incluso meses de viaje, pueden divisar por primera vez las torres de la catedral compostelana, lo que convierte al lugar en un símbolo de alegría y reflexión. No en vano, su nombre proviene del latín Mons Gaudii, el monte del gozo.

En la Edad Media, llegar a este punto significaba haber superado incontables penurias: asaltantes, enfermedades, caminos intransitables y condiciones meteorológicas extremas. Muchos peregrinos dictaban testamento antes de partir, conscientes de los riesgos del viaje.

Monte do Gozo Albergue Monte do Gozo

Por eso, la visión de las torres marcaba una auténtica explosión emocional. La tradición recogida en el Códice Calixtino, del siglo XII, relata incluso que aquel del grupo que primero vislumbraba la catedral era coronado simbólicamente como "rey de los peregrinos".

Este instante de gozo fue tan relevante que inspiró nombres similares en otras rutas de peregrinación europeas, como el Monte Gaudio en Roma o la Manjoya en Oviedo, puntos desde donde también se vislumbraban los santuarios de destino.

La importancia espiritual del lugar quedó subrayada por Diego Gelmírez, arzobispo de Santiago, quien mandó construir en 1105 la iglesia de la Santa Cruz en la cima del monte.

Durante siglos, los peregrinos se arrodillaban allí en señal de gratitud. La capilla fue abandonada en el siglo XVII, aunque en su lugar aún se conserva un mirador desde el que es posible contemplar la catedral.

Otra leyenda recogida en el Códice Calixtino narra cómo el apóstol Santiago ayudó a un peregrino muerto y a su compañero fiel a llegar hasta la iglesia de San Lorenzo, situada en el descenso hacia Compostela. Se trata de uno de los milagros más repetidos del Camino, exaltando la solidaridad entre caminantes.

Ya en tiempos contemporáneos, el Monte do Gozo volvió a cobrar protagonismo en 1989, cuando acogió la Jornada Mundial de la Juventud presidida por el papa Juan Pablo II. La visita, que congregó a más de 100.000 personas, impulsó la proyección internacional del Camino.

Monumento a los peregrinos Vive el Camino

En recuerdo de aquel evento, en 1993 se erigió una escultura en bronce del artista gallego José María Acuña: dos peregrinos señalando la catedral, captando el instante de emoción.

Durante años también existió en el monte un monumento cerámico de la artista brasileña Yolanda d’Augsburg, dedicado al Papa, aunque fue retirado recientemente por su deterioro.

Aun así, el espíritu de aquel encuentro sigue presente, reforzado por la existencia del Centro Europeo de Peregrinación Juan Pablo II, un complejo que acoge a cientos de caminantes.

O Son do Camiño pone a la venta sus primeros abonos sin revelar el cartel artístico O Son do Camiño

En la actualidad, el Monte do Gozo es más que un punto simbólico del Camino. Se ha convertido en una auténtica área recreativa con albergues, camping, restaurante, cafetería, lavandería, tienda, campo de fútbol y piscinas públicas. Además, su auditorio al aire libre ha acogido conciertos de artistas internacionales como The Rolling Stones, Bruce Springsteen o los Red Hot Chili Peppers, y desde 2018 es sede del festival de música O Son do Camiño.