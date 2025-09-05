El Concello de Vilagarcía prohíbe el baño en una playa de la localidad tras encontrar restos fecales en sus aguas

El Concello de Vilagarcía ha prohibido el baño en la playa de A Concha tras detectar la presencia de restos fecales en sus aguas durante los análisis rutinarios. La decisión se tomó después de que los resultados de las pruebas realizadas el pasado 2 de septiembre revelaran un nivel de Escherichia Coli de 1.652 NMP/100 ml, más del doble del límite máximo de 800 NMP/100 ml.

Problemas de señalización

A lo largo de la jornada, varios bañistas advirtieron que los carteles que indicaban la prohibición del baño eran demasiado pequeños y apenas visibles, lo que generó confusión entre los usuarios del arenal. Esta situación se vio agravada porque la bandera de la playa permanecía en color verde, señal tradicional que indica condiciones aptas para el baño según el protocolo habitual.

La prohibición afecta exclusivamente a la playa de A Concha, uno de los principales arenales de la capital arousana, mientras que la vecina playa de A Compostela mantiene su bandera azul intacta y continúa siendo apta para el baño sin restricciones. Las autoridades municipales recomiendan a los ciudadanos respetar la prohibición temporal hasta que nuevos análisis confirmen que los niveles bacteriológicos han vuelto a niveles seguros para el baño.