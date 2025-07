Condenado por embestir con su coche a su expareja y su familia tras una salvaje agresión en Vigo

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a un hombre por un conjunto de delitos de maltrato, lesiones y amenazas cometidos contra su expareja y dos familiares de esta, en el transcurso de una violenta discusión en Vigo. Los hechos, que se remontan al 11 de enero de 2023, han sido considerados por el tribunal como especialmente graves, aunque finalmente descartó que existiera un intento de homicidio, como planteaban las acusaciones inicialmente.

El fallo impone al acusado un total de 1 año y 9 meses de prisión por dos delitos de maltrato en el ámbito de la violencia de género, dos delitos leves de lesiones y tres delitos de amenazas graves. A estas penas se suman diversas medidas de alejamiento y prohibiciones de comunicación con las víctimas, así como indemnizaciones por daños físicos y morales.

Golpes, insultos y amenazas de muerte

Los hechos se produjeron en dos episodios sucesivos ocurridos el mismo día. Según el relato judicial, el hombre agredió físicamente a su entonces pareja en el interior del domicilio de ella durante una discusión. La golpeó con los puños en la cara, la cogió por el cuello y la lanzó contra la mesa, todo ello en presencia de los hijos menores de la mujer. Alertada por los gritos, una prima de la víctima acudió al lugar.

Horas después, cuando el acusado regresó al domicilio para recoger sus pertenencias, se reanudó la agresión. En esta ocasión también resultaron golpeados la prima de la mujer y su hijo, quienes habían acudido a ayudar. Además de los insultos (“puta”, “hija de puta”), el acusado profirió amenazas de muerte y trató de embestir a las víctimas con su coche en al menos dos ocasiones, mientras gritaba: “Os voy a matar a todos”.

Aunque no logró atropellar a nadie, el vehículo impactó contra la esquina de la vivienda, ocasionando desperfectos. Los jueces consideraron que, aunque el acusado estaba bajo los efectos del alcohol y medicamentos, no llegó a perder completamente la capacidad de comprensión, lo que justificó la aplicación de atenuantes pero no la eximente completa.

Agresión reiterada y confirmada

Durante el juicio oral, tanto las víctimas como varios testigos, entre ellos agentes de policía y peritos médicos, confirmaron el relato de los hechos. Los informes forenses recogieron lesiones en las tres víctimas: hematomas, contusiones y síntomas compatibles con agresiones físicas directas. Además, se acreditó la conducción errática del acusado y su evidente estado de embriaguez.

A lo largo del proceso, el condenado reconoció parcialmente los hechos, negando en todo momento haber tenido intención de matar. Sin embargo, la Sala valoró la gravedad de las amenazas proferidas y el uso del coche como un instrumento intimidatorio, descartando la tentativa de homicidio, pero considerando probadas las amenazas graves.

Penas y medidas impuestas

Por los dos delitos de maltrato, el condenado deberá cumplir 4 meses y 15 días de prisión por cada uno. Por los delitos leves de lesiones, se le impone una multa de 1 mes y 15 días con cuota diaria de 6 euros. Por las amenazas a su expareja, otros 5 meses y 30 días de cárcel; y 5 meses por cada una de las amenazas a los dos familiares.

Además, el tribunal le impone medidas de alejamiento y prohibición de comunicación con las tres víctimas durante periodos de entre 18 meses y dos años, así como la prohibición de tenencia de armas y el pago de indemnizaciones: 90 euros por lesiones y 1.000 euros por daño moral a cada uno de los dos familiares.

La sentencia también recoge como atenuantes la reparación del daño, ya que el acusado transfirió dinero a las víctimas antes del juicio, y el estado de embriaguez, lo que rebajó sustancialmente las penas impuestas. No obstante, la Audiencia acuerda mantener las medidas cautelares de protección a las víctimas hasta que la sentencia sea firme.