Detenido en Vigo un conductor borracho tras empotrar su coche contra una tienda en la Porta do Sol

Sobre las 04:00 horas de la madrugada del domingo, un conductor irrumpió a gran velocidad en la Porta do Sol, uno de los espacios peatonales más emblemáticos del centro de Vigo, y se empotró contra la fachada de una tienda.

El suceso movilizó de inmediato a agentes de la Policía Nacional, quienes procedieron a su detención tras confirmar que el conductor había dado positivo en la prueba de alcoholemia con resultado penalmente responsable.

La actuación policial se dirigió también a identificar a los otros dos ocupantes que viajaban en el vehículo, que fueron trasladados a dependencias policiales para comprobar su identidad.

Por su parte, el arrestado enfrenta ahora una investigación por un delito contra la seguridad del tráfico.