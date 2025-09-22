Sucesos
Detenido en Vigo un conductor borracho tras empotrar su coche contra una tienda en la Porta do Sol
El conductor dio positivo en alcoholemia y está investigado por un delito contra la seguridad vial
Sobre las 04:00 horas de la madrugada del domingo, un conductor irrumpió a gran velocidad en la Porta do Sol, uno de los espacios peatonales más emblemáticos del centro de Vigo, y se empotró contra la fachada de una tienda.
El suceso movilizó de inmediato a agentes de la Policía Nacional, quienes procedieron a su detención tras confirmar que el conductor había dado positivo en la prueba de alcoholemia con resultado penalmente responsable.
La actuación policial se dirigió también a identificar a los otros dos ocupantes que viajaban en el vehículo, que fueron trasladados a dependencias policiales para comprobar su identidad.
Por su parte, el arrestado enfrenta ahora una investigación por un delito contra la seguridad del tráfico.
