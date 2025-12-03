Galicia activa una vacunación extraordinaria para más de 33.000 niños este viernes y sábado ante el avance de la gripe

Galicia pondrá en marcha este viernes y sábado una campaña extraordinaria de vacunación infantil contra la gripe, dirigida a más de 33.000 niños y niñas de entre 6 meses y 11 años, ante el notable avance del virus en las últimas semanas. Así lo anunció el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante una visita al centro de salud de A Parda, en Pontevedra.

El operativo se desplegará en los 14 hospitales públicos gallegos, donde las familias deberán acudir los días 5 y 6 de diciembre. Los hospitales comarcales vacunarán este viernes, de 16.00 a 20.00 horas, mientras que el resto de centros repetirán ese mismo horario el viernes y ampliarán la campaña al sábado, con turnos de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. En el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, están convocados 2.100 menores.

Gómez Caamaño hizo un llamamiento directo a las familias para que acudan a inmunizar a los pequeños, subrayando que “las vacunas son la mejor protección frente a la gripe” y recordando que el virus se ha adelantado varias semanas respecto a temporadas anteriores.

El conselleiro explicó que Galicia está “preparada” para la nueva ola gripal gracias al Plan de Invierno, operativo desde mediados de noviembre para anticipar, prevenir, planificar y gestionar los recursos ante los picos asistenciales típicos de estas fechas.

Hasta ahora, según los datos aportados por Sanidade, 720.000 personas ya han recibido la vacuna antigripal; más del 67% son mayores de 65 años, el grupo más vulnerable; cerca del 60% del personal sanitario está inmunizado; y casi el 47% de los menores de hasta 11 años han sido vacunados.

Desde el inicio de la campaña se han registrado más de 1.050 ingresos hospitalarios, la mayoría causados por virus de tipo A. El conselleiro matizó que se trata de una situación equiparable a la de otros años por estas fechas y que, aunque hay más contagios, la mayor parte de los casos no requiere ingreso hospitalario.

Para reforzar la protección de otros grupos de riesgo, el Sergas realizó el pasado fin de semana una campaña extraordinaria destinada a personas de 60 a 69 años, a la que acudieron 6.500 ciudadanos, elevando la cobertura en mayores de 60 hasta cerca del 57%.