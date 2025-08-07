Galicia impulsa una revolución en el transporte público con pagos desde el móvil y 60 viajes gratis para jóvenes

El transporte público gallego camina hacia la modernización con la implantación del proyecto piloto de la plataforma MoBT, una herramienta digital que permite pagar el billete del autobús directamente desde el teléfono móvil, sin necesidad de tarjetas físicas ni recargas en cajeros o bancos.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, comprobó el funcionamiento de este sistema durante su visita a la estación de autobuses de Lalín, uno de los municipios en los que ya opera esta tecnología.

Según informa el ejecutivo autonómico, la plataforma MoBT se encuentra operativa desde julio en varias rutas del entorno de Santiago y del Deza, que conectan localidades como Agolada, Lalín, Silleda o Arzúa, además de la línea Conecta entre A Coruña y Lugo.

En septiembre, el servicio se ampliará a nuevas zonas como Pontevedra, O Salnés y O Morrazo, alcanzando un total de 26 ayuntamientos. Entre los nuevos municipios figuran Vigo, Cangas, Sanxenxo, Marín o Bueu.

Como novedad, los menores de 21 años podrán acceder a 60 viajes gratuitos al mes a través de la opción MoBT Xente Nova. Solo tendrán que registrarse en la app para beneficiarse del servicio, disponible en los 127 contratos de transporte regular que integran la red autonómica.

Según explicó Diego Calvo, el objetivo es hacer más fácil el acceso al transporte público y fomentar su uso como alternativa sostenible. La aplicación MoBT está ya disponible para sistemas Android y Apple, y permite no solo pagar mediante códigos QR, sino también consultar el saldo de un monedero virtual, recargarlo desde la app y acceder a un histórico de viajes. Además, incluye un buscador avanzado para planificar desplazamientos combinando distintos servicios.

La plataforma convivirá por ahora con la aplicación actual de Transporte Público de Galicia, pero a partir de septiembre también estará disponible el nuevo portal web MoBT, que sustituirá a la página bus.gal y permitirá acceder a las mismas funcionalidades que la app, excepto el pago.