Galicia logra estabilizar o controlar todos los incendios salvo uno en A Fonsagrada (Lugo)

Según la última actualización de la Consellería do Medio Rural, con datos recogidos hasta las 08:30 horas de este viernes, sigue activo el incendio en la parroquia de Monteseiro, en A Fonsagrada (Lugo), con una superficie afectada estimada en 120 hectáreas. En esta zona trabajan 6 técnicos, 37 agentes, 47 brigadas, 51 motobombas, 3 palas, 7 helicópteros y 8 aviones.

En el mismo municipio, el fuego en Cereixido ha quedado controlado tras calcinar unas 20 hectáreas. Los trabajos de extinción contaron con 2 técnicos, 11 agentes y un amplio despliegue de medios terrestres y aéreos.

En la provincia de A Coruña, el incendio de As Pontes de García Rodríguez, en la parroquia de O Freixo, está estabilizado tras iniciarse el pasado miércoles. Ha afectado a unas 20 hectáreas. Más complicadas fueron las situaciones vividas en Camariñas (Xaviña), Ponteceso (Corme Aldea y Brantuas), donde se llegaron a decretar Situaciones 2 por su cercanía a zonas habitadas. Estos incendios, ya controlados, arrasaron entre 50 y 200 hectáreas respectivamente.

En Ourense, el fuego en Vilardevós-Terroso, también controlado, ha sido uno de los más devastadores con unas 570 hectáreas calcinadas. La UME y numerosos medios aéreos y terrestres participaron en su extinción.

Por su parte, en Pontevedra han quedado controlados los fuegos de As Neves (San Pedro de Batalláns), con 50 hectáreas afectadas, y Salceda de Caselas (A Picoña), donde ardieron unas 80 hectáreas. En ambos casos fue necesario activar la Situación 2 por la proximidad a zonas habitadas como Pedrapinta.

Investigado, pero en libertad, el detenido en Ourense

La Xunta ha reiterado que algunos de los incendios muestran claros indicios de haber sido provocados, especialmente aquellos con múltiples focos. El pasado miércoles fue detenido un joven de 28 años en Ourense como sospechoso de provocar fuegos de manera intencionada.

Tras pasar a disposición judicial, el joven ha quedado en libertad con la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado. Está siendo investigado por un delito de incendio en grado de tentativa.