Galicia se prepara para un puente de la Constitución pasado por agua con la llegada de varios frentes atlánticos

Galicia afronta el puente de la Constitución con un escenario meteorológico dominado por la llegada encadenada de frentes atlánticos que dejarán lluvias, cielos muy nubosos y episodios de viento intenso, especialmente en la costa noroeste. Según la información disponible, la comunidad quedará durante varios días bajo la influencia de borrascas que enviarán sucesivos sistemas frontales, manteniendo una situación de inestabilidad marcada y temperaturas sin grandes variaciones.

Las primeras precipitaciones llegarán en la noche de este viernes al sábado, cuando un frente activo entre en Galicia y deje lluvias más persistentes e intensas en Pontevedra y el suroeste de A Coruña, especialmente durante la mañana del sábado, que comenzará con cielos muy nubosos y una acusada sensación de humedad. Aunque las lluvias irán remitiendo con el avance de la tarde, seguirán siendo intermitentes a lo largo de la jornada.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso moderado, mientras que las máximas se mantendrán prácticamente sin cambios. Vigo, A Coruña y Pontevedra rondarán los 17ºC, mientras que las ciudades del interior, como Ourense o Lugo, quedarán entre los 14ºC y 16ºC. El viento soplará del sudoeste, moderado en general y fuerte en el litoral noroeste, generando un mar agitado típico de este régimen invernal.

Domingo con lluvias débiles y viento intenso

El domingo Galicia entrará en una situación intermedia entre altas y bajas presiones, lo que mantendrá una circulación de sudoeste intensa. Los cielos seguirán nubosos en toda la comunidad, con mayor carga de nubes en el oeste, donde se esperan lluvias débiles pero persistentes, que tenderán a disminuir a medida que avance la tarde. Las temperaturas continuarán estables, con máximas en torno a los 16ºC–18ºC en las ciudades del litoral.

El viento del sudoeste volverá a ser protagonista, con intervalos fuertes en tierra y rachas más intensas en áreas expuestas, especialmente en zonas altas y en el litoral atlántico, donde se espera mar de fondo significativo.

Una semana marcada por los frentes atlánticos

Más allá del puente, la previsión apunta a una continuidad del mismo patrón atmosférico. Galicia seguirá bajo la influencia de las borrascas atlánticas, con sucesivos frentes que alternarán períodos de lluvia con breves treguas más secas, especialmente en la mitad este de la comunidad. La componente sur del viento contribuirá a que las temperaturas no experimenten grandes cambios, manteniéndose relativamente suaves para esta época del año.