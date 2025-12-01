Galicia se prepara para varios días de temporal: lluvia intensa, viento fuerte y nieve en el este

Galicia inicia un nuevo episodio de inestabilidad marcado por la llegada sucesiva de frentes y borrascas atlánticas que dejarán lluvia intensa, rachas fuertes de viento y nieve en cotas altas durante las próximas jornadas. Según la información de MeteoGalicia, el tiempo irá empeorando ya desde este lunes, con una situación que se mantendrá activa al menos hasta mitad de semana.

La comunidad quedará primero bajo los efectos de una profunda borrasca situada en el Atlántico norte, acompañada de un frente activo que hará que el cielo se nuble progresivamente a lo largo de la mañana. Las precipitaciones comenzarán a partir del mediodía y se extenderán por toda Galicia durante la tarde, volviéndose intensas y generalizadas por la noche. En las áreas más altas del este, estas lluvias acabarán transformándose en nieve en las últimas horas de la jornada.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas apenas variarán. El viento será otro de los protagonistas: soplará del sur con fuerza en todo el litoral y zonas altas del interior, especialmente desde el mediodía, para girar a oeste-noroeste al final del día. Las máximas previstas rondarán los 12-13 grados en ciudades como Vigo, A Coruña y Pontevedra; Ourense alcanzará también los 12 grados, mientras que Lugo se moverá en torno a los 9.

Martes de aire frío, chubascos continuos y granizo

La inestabilidad se intensificará el martes, cuando la circulación del noroeste arrastrará aire frío procedente de latitudes más altas. Este escenario favorecerá los chubascos generalizados durante toda la jornada, algunos acompañados de tormenta y granizo. La cota de nieve descenderá hasta los 900-1000 metros, dejando posibles acumulaciones en zonas de montaña del interior.

Las mínimas se mantendrán estables, pero las máximas registrarán un ligero descenso. Los vientos, de componente oeste-noroeste, soplarán moderados en general y fuertes en el litoral. Las temperaturas se moverán entre los 10 y 13 grados en las principales ciudades, con Lugo de nuevo como la más fría.

Miércoles: nuevo frente y lluvias fuertes por la tarde

Lejos de remitir, el tiempo volverá a complicarse el miércoles. Un nuevo frente activo asociado a las bajas presiones situadas al oeste de Irlanda cubrirá la comunidad de nubes, aunque con algunos claros durante la primera mitad del día. Con el avance de las horas, la nubosidad aumentará desde el litoral oeste y, ya por la tarde, las lluvias entrarán por la franja atlántica, extendiéndose hacia el interior y pudiendo ser localmente fuertes.

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas seguirán sin cambios. El viento, de componente oeste-sudoeste, soplará moderado en general y con especial intensidad en las zonas costeras.

El temporal remitirá hacia el fin de semana

Los modelos apuntan a que Galicia continuará bajo la influencia de las bajas presiones durante los días posteriores, con probabilidad alta de lluvia hasta finales de semana. No obstante, la inestabilidad tenderá a disminuir a medida que se acerque el fin de semana, cuando se espera una mejoría progresiva. Las temperaturas se mantendrán dentro de valores propios de la época o incluso ligeramente por debajo.

En resumen, la comunidad afronta varios días marcados por la lluvia, el viento fuerte y episodios de nieve en zonas altas, un escenario plenamente invernal que obligará a extremar la precaución en carretera y mantenerse atento a las actualizaciones meteorológicas.