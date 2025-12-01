La mayoría cree que España es menos democrática ahora que antes de Sánchez, incluido el 19% de votantes del PSOE

Miles de ciudadanos acudieron ayer a la llamada del PP para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque la convocatoria respondía a los últimos escándalos de corrupción, con el encarcelamiento de José Luis Ábalos como hito destacado, Alberto Núñez Feijóo también denunció el deterioro democrático e institucional que, a su juicio, está sufriendo España. Al margen de que esta pueda ser una posición de partido, lo cierto es que parece que entre la ciudadanía sí está calando la idea de que ese deterioro existe y es palpable.

Así lo demuestra el último sondeo de actualidad realizado por NC Report para LA RAZÓN. Según el mismo, el 52,2% de los españoles cree que España es ahora menos democrática que hace diez años. Es decir, la mitad de los ciudadanos consideran que la calidad democrática ha empeorado con Sánchez como presidente del Gobierno, ya que él llegó a Moncloa a mediados de 2018.

A pesar de que el Gobierno ha estado intentando llevar a cabo medidas para lo que llama "regeneración democrática", de hecho Moncloa oficializó un Plan de Acción por la Democracia, sólo un tercio de la población española (34,7%) cree que el país es ahora más democrático que hace diez años.

NC Report encuesta noviembre Tania Nieto LA RAZÓN

Llama la atención en el sondeo la posición de los votantes del PSOE. Solo el 59,3% del electorado socialista ve España más democrática ahora que antes, mientras que el 19,3% cree que ha ido a peor. Otro 21,4% no sabe o no contesta, un porcentaje también muy elevado. Todo esto, significa que sólo tres de cada cinco votantes del PSOE se atreve a defender que, con su partido en el Gobierno, el país va mejor en estos parámetros, una cifra considerablemente baja.

En términos generales, la encuesta de NC Report refleja una sociedad muy polarizada, con mucha división entre la izquierda y derecha sobre cuestiones fundamentales, como la separación de poderes. Por partidos, también muestra poca diferencia de opiniones entre los votantes del PP y Vox y mucho escepticismo entre los votantes del PSOE con respecto a las afirmaciones que suelen hacer sus dirigentes.

Siguiendo con la calidad democrática, sólo una minoría de los españoles está de acuerdo con la afirmación de que "la separación de poderes es una realidad en España". Son el 37,8%, mientras que la mayoría de los ciudadanos, el 57,3%, no cree que se dé dicha separación. Aunque los más críticos son los votantes de la derecha, un tercio de los votantes del PSOE y casi la mitad de los de Sumar no cree que haya separación de poderes.

Atendiendo exclusivamente al Poder Judicial, la mayoría de los españoles no cree que la justicia sea igual para todos. El 52,1% piensa así. En esta pregunta, llama mucho la atención que es una opinión mayoritaria entre los votantes de PP, Vox y Sumar. De hecho, el partido de Yolanda Díaz se encuentra entre el de Alberto Núñez Feijóo (más moderado) y el de Santiago Abascal (más convencido). Los único que piensan que sí, que en España la justicia es igual para todos, son los del PSOE (56,4%).

También se produce un llamativo empate técnico ante la afirmación de si hay jueces haciendo política. Esta es una postura que está defendiendo de manera muy recurrente el Gobierno de Pedro Sánchez tras los distintos escándalos de corrupción que están afectando a su entorno político y familiar. El 40% de los españoles cree que sí, el 45,8% cree que no. Aquí se nota mucho esa polarización mencionada antes, con los votantes de izquierda pensando que sí y los de derecha pensando que no. Aun así, hay un tercio de los votantes socialistas (29,3%) que opina que no es así, en contra de lo que defienden constantemente los miembros del Gobierno.

Sucede lo mismo ante la afirmación de que hay "una derecha judicial, política y mediática que busca desgastar al Gobierno", que tanto se oye en boca de ministros. La mayoría (53,5%) de los españoles opina que no, y sólo un 51,4% de los votantes del PSOE está de acuerdo con esta afirmación. El 21,4%, casi un cuarto de los votantes, prefiere no contestar a esta pregunta. El otro cuarto (27,1%) opina que no. De hecho, son solo los votantes de Sumar los que están de acuerdo con este precepto (77%), haciendo así que suba la media.

Tampoco parece calar entre el electorado socialista la idea de que Pedro Sánchez y su familia son víctimas de una persecución judicial. Solo el 58,6% responde que sí. Casi un cuarto (23,6%) cree que no y el resto prefiere no pronunciarse, de nuevo. En cuanto a los españoles en su conjunto, solo un tercio (33,9%) cree que esta afirmación es correcta. Aquí la media también la sube Sumar: el 68,9% está de acuerdo.

El hecho de que los votantes de Sumar estén más de acuerdo que los votantes del PSOE ante las afirmaciones que hace Moncloa puede tener varias lecturas. Una es que el electorado socialista no parece acompañar a sus dirigentes en el viraje de su discurso, que cada vez es más a la defensiva. Hace años, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no se habría atrevido a decir algunas de las cosas que afirma ahora sobre los jueces, por ejemplo. Esto apunta a que el PSOE está radicalizando su postura y electoralmente le puede servir para crecer a su izquierda o movilizar a algún descontento, pero también le puede provocar que pierda votos por el centro.

La parte electoral es importante, porque el 54% de los españoles considera que Sánchez busca perpetuarse en el poder. Aquí sí, al menos, los votantes socialistas no están de acuerdo. Se posicionan en una línea muy similar a los de Sumar, y son los de PP y Vox los que alimentan la tesis de que se quiere perpetuar.