Diciembre arranca con un frente frío que desplomará las temperaturas y traerá nuevas lluvias

El mes de diciembre comienza con un tiempo más estable en la mayor parte de la Península. Sin embargo, a últimas horas del día la llegada de un frente frío dejará cielos muy nubosos o cubiertos en el noroeste y nubosos en el resto, con predominio de nubosidad alta.

Este frente dejará precipitaciones en el oeste de Galicia, que posteriormente se extenderán al conjunto de la Comunidad y, de manera más débil, al noroeste de Castilla y León y oeste de Asturias. Las precipitaciones serán persistentes en el oeste gallego y no se descarta que localmente alcancen intensidad fuertes o vayan acompañadas de tormenta.

En el Mediterráneo, los restos de otro frente podrán generar chubascos durante la madrugada en el sur de Baleares, la zona de Palos y Alborán, con posible incidencia también en Melilla. En Canarias habrá intervalos nubosos y no se descartan precipitaciones débiles, menos probables en las islas orientales.

Las temperaturas máximas subirán en la vertiente cantábrica, los Pirineos, las zonas altas de la Ibérica, el Sistema Central y el sur peninsular. Por el contrario, descenderán en Castilla y León y de forma ligera en el nordeste, así como en los valles del Guadiana, Ebro y Segura.

Las mínimas bajarán de forma generalizada en la Península y Baleares, con valores de entre -6 ºC y -3 ºC en varias capitales de provincia de Castilla y León. En el sureste apenas se esperan cambios. Se prevén heladas débiles en áreas de montaña y zonas cercanas, más intensas en los Pirineos y cotas altas de la Ibérica. En Canarias, las temperaturas se mantendrán prácticamente sin cambios.

El viento soplará del sur y suroeste en el interior peninsular, y del norte en el golfo de Cádiz, Baleares y el litoral mediterráneo norte, donde tenderá a rolar a suroeste. En las costas gallega y cantábrica se esperan rachas moderadas, con intervalos fuertes en el noroeste de Galicia y el Cantábrico occidental, e incluso rachas muy fuertes en zonas del interior. En el mar Balear y el litoral mediterráneo norte será moderado y tenderá a amainar, mientras que en Alborán será variable. En Canarias predominarán los alisios moderados.e