Koldo y Ábalos prevén mantener la ley del silencio en sede judicial y descartan una confesión

José Luis Ábalos y Koldo García no tienen intención de tirar de la manta en sede judicial. El exministro de Transportes y su mano derecha activaron el ventilador en las horas previas a su ingreso en prisión poniendo en el disparadero a Pedro Sánchez por las primarias con las que recuperó la Secretaría General del PSOE o el polémico rescate de Air Europa, pero, más allá de las manifestaciones vertidas en prensa, no se espera una declaración inculpatoria en sede judicial.

De hecho, ambos han tenido hasta cuatro ocasiones de pronunciarse sobre todas las aristas de esta macrocausa de corrupción, pero nunca han hablado de los asuntos verdaderamente mollares de la causa, tales como el origen de todo el dinero metálico con el que se movieron los años en los que operó la red, o el presunto amaño de adjudicaciones millonarias de obra pública en Transportes a cambio, presuntamente, de importantes comisiones.

Es más, en sus últimas comparecencias en el Tribunal Supremo de junio y octubre ambos se acogieron a su derecho a no declarar. Incluso Koldo García hizo lo propio en su vuelta a la Audiencia Nacional el pasado viernes para ser interrogado por un presunto delito de tráfico de influencias con los contratos de mascarillas al Gobierno canario de Ángel Víctor Torres. El exasesor razonó que no tiene información para defenderse toda vez que la almacena en los teléfonos que le requisó la Guardia Civil cuando le detuvieron, en febrero de 2024, y que hasta que no los recupere no podrá declarar en condiciones.

Koldo impone el silencio judicial

Pero lo cierto es que Koldo no ha tenido intención de colaborar con la Justicia; al menos hasta ahora. Tanto es así que el pasado mes de junio Koldo García impidió "in extremis" que Ábalos tirara de la manta en sede judicial. Un día antes de comparecer en el Tribunal Supremo, el exchófer del PSOE impuso al que fuera su jefe la ley del silencio y frustró un pacto con la Fiscalía Anticorrupción que probablemente hubiera evitado su ingreso en prisión. La duda ahora reside en el tiempo que el exdirigente socialista aguantará en prisión sin derrumbarse.

Ambos tenían miedo de que el juez les endureciera las medidas cautelares, pero Koldo está más preparado para aguantar la cárcel que Ábalos. Con todo, ambos dejaron claro en las horas previas a su ingreso en Soto del Real que tienen artillería contra el presidente del Gobierno y que la pueden sacar. Koldo se refirió a las presuntas irregularidades del proceso de primarias, asegurando que el propio Sánchez le trasladó que su suegro, Sabiniano Gómez, aportó 100.000 euros a su campaña. Además, insinuó que hubo "pitufeo" y que utilizaron a terceras personas para camuflar la financiación de la misma.

Ábalos, por su parte, se refirió al rescate de Air Europa. El exministro de Transportes siguió muy de cerca el proceso de inyección de 475 millones de euros públicos a la aerolínea e implicó en el mismo a Begoña Gómez. "Investigar a Air Europa sería abrir el melón, ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados", dijo en una entrevista al diario El Mundo. Sin embargo, y según fuentes de la investigación consultadas por LA RAZÓN, estas manifestaciones pronunciadas en prensa carecen de relevancia penal.

El rescate de Air Europa en los tribunales

La única validez que podría tener su testimonio sería si lo prestara en sede judicial. Cabe recordar que el rescate de Air Europa se ha puesto sobre la mesa tanto en el caso Koldo como en la causa que instruye Juan Carlos Peinado en Plaza de Castilla contra Begoña Gómez. Las acusaciones populares han tratado de impulsar estas pesquisas en ambos procedimientos. En el primero de ellos, pidiendo que se indagaran presuntas irregularidades con el rescate y, en el segundo, tratando de esclarecer si Gómez cometió delito de tráfico de influencias buscando favorecer a la compañía de Javier Hidalgo, con la que la mujer del presidente del Gobierno tuvo vínculos profesionales a través del IE Africa Center que dirigió entre 2018 y 2022.

Sin embargo, la falta de indicios ha impedido el avance de estas pesquisas. De manera que si Ábalos quiere que se rastree este extremo, tendría que confesar lo que sepa del asunto en en Tribunal Supremo. De lo contrario, lo único que se abordará del rescate en el caso Koldo será lo relativo a su papel para sellar el compromiso de Moncloa con la inyección de dinero público y el disfrute de una villa de lujo en Andalucía en el verano de 2020 con la que se le obsequió a cambio de esta gestión.

Más allá de las manifestaciones públicas y de carácter político que afectan al presidente del Ejecutivo, en la causa hay muchos extremos que Ábalos y Koldo podrían aclarar, aunque las expectativas de una colaboración son, de momento, nulas. El propio magistrado le recordó a Ábalos en su auto por el cual le envió a prisión que una colaboración ahora sobre los hechos por los que van a ser investigados es ya irrelevante.

Las obras de Transportes y la caja del PSOE

Las confesiones de Víctor de Aldama y las pesquisas de la Guardia Civil han constatado muchos de los extremos que se juzgarán en esta primera pieza de la causa, tales como el presunto reparto de comisiones por los contratos covid a Soluciones de Gestión, el disfrute por parte de Ábalos de dos casas en Málaga y Cádiz en los veranos de 2020 y 2021, respectivamente, el pago del alquiler de la vivienda de Jésica Rodríguez o su enchufe y el de la exMiss Asturias Claudia Montes en empresas públicas.

Todos esos extremos se dan por probados. Ahora bien, hay dos líneas de investigación especialmente relevantes en el caso Koldo en las que su testimonio sería clave. Una es la relativa al presunto amaño de obras públicas por más de 500 millones de euros en el Ministerio de Transportes, y, la otra, es la vinculada a los abonos en metálico que recibieron de Ferraz. En ambas tienen una implicación directa ya que en los presuntos amaños se les achaca su mediación para entregar las licitaciones a empresas amigas y sobre los pagos de Ferraz se trata de montos que recogió Koldo en Ferraz.