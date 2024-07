Galicia será "solidaria" en el reparto de menores migrantes, pero reclama medidas para frenar la "avalancha"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confirmado que Galicia será "solidaria" en el reparto de menores migrantes que se abordará este miércoles entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, pero ha reclamado que esta solidaridad debe "acompañarse de medidas" que contribuyan a frenar la "avalancha".

Al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, Rueda ha reconocido que se trata de un "tema delicado" en el que hay que aplicar "más que nunca el 'sentidiño'", porque es "un problema social".

En este contexto, ha recalcado que Galicia "siempre fue una tierra solidaria", pero ha afeado que el Gobierno central no tenga "ninguna política" concreta en inmigración para frenar lo que ha denominado "avalancha".

El titular de la Xunta ha afeado que el Estado pretenda derivar este asunto a las autonomías para ver si "así se soluciona el problema". "Pero no se va a solucionar, va a ser una cuestión permanente", ha añadido, para reforzar su petición de que se deben "prevenir" y "regular" estas "avalanchas" a futuro.

Para Alfonso Rueda, el reparto de menores que se abordará el miércoles en la Conferencia Sectorial de Inmigración es una medida "improvisada".

Amenaza de Voz

El presidente gallego también ha sido preguntado sobre la amenaza de Vox de romper los pactos con el PP en aquellas comunidades en las que gobiernan juntos, en caso de que se acepte el reparto de estos menores en la Conferencia Sectorial.

Sin embargo, Rueda no se ha pronunciado sobre este órdago de los de Santiago Abascal y se ha limitado a decir que se "alegra mucho de no tener los extremismos en la política gallega" o que, al menos, son "minoritarios".

Dicho esto, ha reiterado que Galicia es "tierra solidaria", pero que es necesaria "una regulación".

Despliegue de la Armada

Asimismo, ha sido interpelado sobre las palabras del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, de la semana pasada, en las que propuso desplegar a la Armada Española para evitar la llegada de embarcaciones a las Islas Canarias.

No obstante, el presidente de la Xunta descarta que estas declaraciones signifique "impedir" o "hacer dar la vuelta" a esos barcos, sino que se trata de ejercer un "control".

"Lo que no puede ser es que no haya ningún control sobre nuestras fronteras. Eso no quiere decir que (desplegar la Armada) sea para que no llegue nadie, sino que sea para regularlo", ha explicado Rueda.

El mandatario gallego cree que es "algo normal" que hacen "otros países" porque "lo contrario es lo que está pasando ahora", donde hay una llegada "absolutamente libre".