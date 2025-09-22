Más de 350 jóvenes en un local para 198: la Policía desaloja una multitudinaria fiesta en Lugo

Agentes de la Policía Local de Lugo desalojaron el pasado fin de semana un local de ocio nocturno situado en la Praza de Augas Férreas al comprobar que en su interior se celebraba una fiesta universitaria con un aforo muy superior al permitido.

Según ha informado el cuerpo policial, se habían vendido más de 350 entradas para un establecimiento con licencia para un máximo de 198 personas.

La actuación se produjo tras una llamada al 092 en la que se alertaba de problemas en el acceso al recinto. A su llegada, los agentes se encontraron con centenares de jóvenes en el interior y en el exterior, lo que generaba una situación de inseguridad “concreta e inminente”. Por este motivo se prohibió la entrada a más asistentes y se procedió al desalojo progresivo del local.

La situación más crítica se localizó en el semisótano, donde se acumulaban decenas de personas con una única escalera de acceso y la salida completamente saturada, lo que hacía imposible una evacuación fluida en caso de emergencia.

La presencia de una mesa de DJ mal situada reducía todavía más el espacio disponible, y el local carecía de personal de seguridad suficiente para controlar la aglomeración.

La Policía constató además que el evento había sido promocionado entre estudiantes de la Facultad de Veterinaria mediante venta anticipada de entradas, con numeraciones muy superiores al aforo autorizado.

La asistencia masiva provocó también la invasión de la vía pública, donde muchos jóvenes consumían bebidas en vasos de plástico procedentes del propio establecimiento, lo que obligó a desplegar un operativo de regulación para evitar incidentes en la calzada.

Durante la inspección, el responsable del local no pudo presentar la documentación válida de la licencia de actividad ni de la terraza.

Como resultado, la Policía Local formuló propuestas de sanción por exceso de aforo, deficiencias en las medidas de evacuación, venta irregular de entradas, ocupación de la vía pública, obstrucción de accesos y facilitar el consumo de bebidas en el exterior.