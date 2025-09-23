Muere un ciclista de 78 años tras ser atropellado en el Campus Sur de Santiago

Un hombre de 78 años perdió la vida este martes en Santiago de Compostela tras sufrir un atropello cuando circulaba en bicicleta en las inmediaciones del Campus Sur universitario. El siniestro se produjo poco después de las 12.15 horas, en la avenida Mestra Victoria Míguez, según informó el 112 Galicia.

La central de emergencias recibió la llamada de un particular alertando de la gravedad del accidente y movilizó de inmediato a los servicios de urgencias sanitarias del 061, a los Bomberos de Santiago, a la Policía Local y a efectivos de Protección Civil.

A pesar de la rápida intervención, los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del ciclista.

Fuentes municipales confirmaron que la víctima, de edad avanzada, circulaba en compañía de otro ciclista que resultó ileso. Por el momento, se desconocen las circunstancias exactas del siniestro, que están siendo investigadas por la Policía Local.