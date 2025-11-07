Muere un joven de 31 años al colisionar su coche contra un caballo en Porto do Son (A Coruña)

Un hombre de 31 años ha perdido la vida en la medianoche de este viernes en un trágico accidente de tráfico ocurrido en la carretera AC-550, a su paso por el municipio coruñés de Porto do Son. El siniestro se produjo cuando el coche que conducía colisionó contra un caballo que se encontraba suelto en la calzada, según ha informado el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia.

El accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 92, en la parroquia de Baroña, y fue el propio sistema automático de emergencia del vehículo (e-call) el que dio la alerta inicial al 112, aunque no se logró establecer comunicación con el conductor. Poco después, varios particulares llamaron a Emergencias confirmando que un coche había chocado contra un caballo muerto en la vía y que su único ocupante permanecía atrapado en el interior del turismo.

De inmediato se movilizó un amplio dispositivo de rescate, con la participación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Ribeira y Boiro, el GES de Noia, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local.

Una vez en el punto, los equipos de intervención confirmaron el fallecimiento del conductor y precisaron utilizar herramientas de excarcelación para recuperar el cuerpo, dado el estado en el que había quedado el vehículo tras el impacto.

El 061 desplazó una ambulancia de soporte vital básico y un equipo del Punto de Atención Continuada (PAC), cuyos profesionales solo pudieron certificar el fallecimiento.