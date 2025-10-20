Muere un motorista tras caer a la ría de Pontevedra de madrugada

Tragedia en la madrugada de este lunes en Pontevedra. Un motorista de 29 años ha perdido la vida tras sufrir un accidente en la PO-11, a la altura de la ciudad, y caer a la ría. El siniestro se produjo poco antes de las cinco de la mañana, cuando un conductor que circulaba por la vía en dirección a Marín alertó al 112 Galicia al ver una moto siniestrada entre el carril derecho y la acera, sin rastro del motorista.

De inmediato, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Policía Local y a los Bomberos de Pontevedra. Minutos después, los servicios de emergencia localizaron el cuerpo del joven en el interior de la ría, lo que obligó a activar un operativo de rescate.

En el dispositivo participaron los bomberos del parque municipal, que lograron recuperar el cuerpo sin necesidad de asistencia externa, aunque también se había solicitado la colaboración de Salvamento Marítimo por si fuera necesaria.

Según explicó el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, las causas del siniestro aún se están investigando, pero todo apunta a que el motorista perdió la trazada en una curva y se desplazó varios metros golpeando la barrera de seguridad antes de precipitarse al agua. Los daños visibles en la moto y en el guardarraíl confirman la violencia del impacto.

El cuerpo fue trasladado posteriormente al Hospital Provincial de Pontevedra para practicarle la autopsia. La Policía Local mantiene abiertas las diligencias para determinar si en el accidente influyeron factores como el exceso de velocidad, el estado del firme o las condiciones meteorológicas de la madrugada.