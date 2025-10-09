Muere una mujer de 91 años en un accidente de tráfico en Cabanas (A Coruña)

Una mujer de 91 años ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este miércoles en la AP-9, a la altura del municipio coruñés de Cabanas, en sentido Ferrol. Según ha informado el 112 Galicia, el siniestro se produjo pasadas las 20.00 horas, cuando varios conductores alertaron de que un turismo se había salido de la vía por causas que todavía se investigan.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato los servicios de emergencias. El 061-Urxencias Sanitarias confirmó que tres personas fueron atendidas en el punto. La víctima mortal, de 91 años, falleció en el acto pese a los esfuerzos del personal sanitario. Otro de los ocupantes, un hombre de 65 años, fue trasladado al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, mientras que una segunda mujer de 65 años, resultó herida leve y fue dada de alta en el mismo lugar.

Dada la gravedad del accidente y la confirmación de que una de las personas había quedado atrapada en el interior del vehículo, el 112 solicitó la intervención de los bomberos. Al punto acudieron dotaciones de los parques comarcales del Eume y Betanzos, así como efectivos del GES de Mugardos, que trabajaron durante más de una hora en las labores de excarcelación y apoyo al dispositivo sanitario.

En el operativo participaron también agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario del Punto de Atención Continuada (PAC) de Pontedeume, junto con una ambulancia asistencial de Soporte Vital Avanzado (SVA) y tres ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) del 061.