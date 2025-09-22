Una mujer pierde una pierna y su vida pende de un hilo tras ser arrollada por una moto

Un grave accidente de tráfico conmocionó este domingo al municipio pontevedrés de Marín. Una mujer sufrió la amputación de una pierna y entró en parada cardiorrespiratoria después de ser atropellada por una motocicleta en la Avenida Otero Ulloa, en la parroquia de Seixo.

El suceso, según informa el 112 Galicia, se produjo en torno a las 19.00 horas, cuando varias personas alertaron a los servicios de emergencias tras presenciar el brutal impacto. La rápida intervención de los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 permitió estabilizar a la víctima, que fue evacuada de inmediato al Hospital Montecelo de Pontevedra en estado muy grave.

El conductor de la motocicleta, que salió despedido a causa de la colisión, también necesitó atención médica urgente. Según fuentes sanitarias, presentaba diversas fracturas de consideración, por lo que también fue trasladado al centro hospitalario.

En el operativo participaron además efectivos de la Policía Local de Marín, encargados de regular el tráfico y elaborar el atestado, así como voluntarios de Protección Civil, que colaboraron en las labores de asistencia y seguridad en la zona.

La avenida Otero Ulloa, una de las más transitadas de la parroquia, quedó temporalmente cortada para facilitar la actuación de los servicios de emergencia.