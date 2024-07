Nueva vida para el legendario Cine Fraga de Vigo

Hay edificios que resumen la historia de una ciudad. Ese podría ser el caso del Cine Fraga, proyectado por Luis Gutiérrez Soto en 1942 por encargo de Isaac Fraga Penedo, el empresario exhibidor de cine más importante de Galicia en esa época.

El arquitecto señalaba en la memoria la intención de ambientar la construcción dentro de la tradición galaica. Sin embargo, la modernidad rechazada para el exterior, permaneció en la interior, estructurándose el edificio en cuatro partes: local destinado a teatro y cine, sala de fiestas, salón de té y oficinas.

Un clásico vigués desde entonces que se inauguraba el 27 de marzo de 1948 con una función de gala en la que se estrenó la película ‘Botón de Ancla’ y cuya última proyección, el 28 de junio del 2001, fue ‘Lara Croft’, protagonizada por Angelina Jolie.

El 30 de junio de 2001, Caixa Galicia adquirió el Teatro Cine Fraga con el fin de establecer en Vigo una sede permanente donde desarrollar actividades de carácter sociocultural. Sin embargo, la posterior fusión de ambas cajas y la crisis económica acabó con el sueño de recuperación del Fraga.

La rehabilitación encargada al arquitecto César Portela quedó inacabada y con ella moría la memoria sentimental de decenas de miles de vigueses que, comenzaron a vislumbrar una ilusión, durante la última campaña electoral gallega. En ella, el entonces candidato a la reelección Alfonso Rueda prometió un ambicioso proyecto llamado a recuperar este emblemático edificio vigués.

Venta por 9,3 millones

Un compromiso que se ha materializado hoy en un acto en el que han participado, además del propio Rueda, el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, que han firmado la venta del Teatro Cine Fraga de Vigo por 9,3 millones de euros.

En un acto llevado a cabo en las propias instalaciones del Teatro, todos han coincidido en celebrar una jornada “sumamente importante” para la ciudad, la cultura y para Galicia en general, en la que el Gobierno gallego y el provincial han adquirido el inmueble al banco.

De izquierda a derecha: el presidente de la Diputación, Luis López, el de la Xunta, Alfonso Rueda, y el el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas. Xunta de Galicia

El primero en hablar ha sido Botas, quien ha recordado las semanas y los meses de negociaciones para que pueda “reactivarse” un edificio como el Fraga, tras tantos años sin actividad.

El consejero delegado de Abanca ha subrayado que las administraciones le trasladaron a la entidad financiera una “oferta concreta” que el banco aceptó.

En la misma línea ha hablado López, que ha destacado que esta compra es “el inicio de la recuperación de un emblema cultural” de Vigo. Según él, la adquisición, llevada a cabo en un 51%-49% por Xunta y Diputación, respectivamente, “cumple un deseo” de los vigueses, mostrando su orgullo por el “compromiso cumplido”.

El presidente provincial ha agradecido a Abanca y a la Xunta su cooperación, con el objetivo de atraer más cultura a la ciudad. También ha puesto en valor el trabajo de la vicepresidenta provincial Luisa Sánchez, “gran valedora” de la Diputación en Vigo.

“Ponerse a trabajar”

Alfonso Rueda ha sido el encargado de cerrar el acto, subrayando también el “compromiso” de la Xunta con esta compra, al trasladar una oferta “firme” a Abanca.

Ahora, según ha dicho, es el turno de determinar el plan de usos del edificio, con el objetivo de desarrollar un proyecto de obra que se adapte al mismo y a partir de ahí licitarlo.

En este marco, Rueda ha añadido que es momento de “ponerse a trabajar” para que el inmueble sea “un antes y un después” de la vida cultural de Vigo y de Galicia.

El ayuntamiento, a la contra

El acuerdo sellado hoy deja fuera del proyecto al Ayuntamiento de Vigo, que durante años ha actuado de mero espectador pasivo de un Cine Fraga que esperaba el momento de recuperar todo su esplendor.

Tal vez por esta ausencia, una especie de fuera de juego en la que ha incurrido el Gobierno local, el alcalde de Vigo, Abel Caballero ha decidido situarse a la contra, pese al anuncio, hace menos de un mes, del inicio de una nueva etapa en las relaciones con la Xunta, menos beligerante toda vez que durante sus más de 16 años de mandato siempre ha buscado en la administración autonómica al culpable.

En esta línea, el Ejecutivo municipal ha celebrado esta misma mañana un pleno municipal extraordinario con el objetivo de solicitar a Abanca que cediese al Ayuntamiento el Cine Fraga. De este modo, coronan semanas de críticas a la compra del inmueble, una operación que ellos mismos pudieron plantearse durante más de 23 años.

El encargado de defender la moción socialista fue Carlos López Font, quien, ahora, considera “lamentable” que Abanca se “haya prestado a la firma de esta venta” y ha dicho que el banco “está en deuda con la ciudad y le debe el Teatro Fraga a Vigo”, solicitando una vez más esta cesión gratuita.

López Font ha llamado “traidores” a los concejales del PP de Vigo, asegurando que la ciudad “tiene la legitimidad de pedir esta donación”.

El portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha tachado de “estafa” esta compra, pero ha criticado la moción presentada por los socialistas, ya que incluye en la cuestión de forma “inexplicable” a la Zona Franca y al Ministerio de Cultura, por un carácter “partidista”, ya que ambos organismos están liderados por el PSOE.

Para el 'popular' Miguel Martín, este viernes es un “día histórico”, porque Vigo recupera el inmueble tras 20 años cerrado “para ponerlo a disposición de todos los vigueses y de su tejido cultural”.

“El PSOE prefiere que el Fraga siga cerrado si el alcalde, Abel Caballero, no es el protagonista”, ha añadido, tachando de “pataleta” este pleno.

Martín ha recordado que el regidor le pidió a Rueda formar parte de la compra del Teatro y, como se le dijo que no, “ahora estamos aquí para tratar de boicotear una magnífica noticia”. Finalmente, tras no aceptarse la enmienda de los nacionalistas, la moción salió adelante con los votos a favor del PSOE, la abstención del BNG y el 'no' del PP.