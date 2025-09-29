Rueda defiende una inmigración “planificada y ordenada” como la de los gallegos “cuando salimos fuera”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió este lunes que la inmigración debe ser “planificada y ordenada” y que quienes lleguen a Galicia lo hagan “a aportar”, tal y como, recordó, hicieron los gallegos que emigraron en el pasado “cuando salimos fuera a buscar mejores condiciones de vida o, directamente, una vida”.

En la comparecencia tras el Consello da Xunta, el jefe del Ejecutivo gallego señaló que el discurso de la Xunta en esta materia “coincide” con el que el PP debatió este fin de semana en Murcia, con la presencia de Alberto Núñez Feijóo y los presidentes autonómicos del partido. Según subrayó, se trata de propuestas “con sentidiño” que “conectan con la inmensa mayoría de los españoles y, todavía con más seguridad, con la mayoría de los gallegos”.

En este marco, Rueda replicó las declaraciones del secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, quien había pedido a las comunidades gobernadas por el PP que no sigan el “discurso de Vox” en materia migratoria. A su juicio, esas críticas denotan “poca información” o la repetición de “consignas trasladadas desde instancias superiores”.

El presidente gallego reivindicó a Galicia como “tierra acogedora”, pero reclamó que la distribución de menores migrantes no acompañados se haga de manera planificada y con la financiación adecuada. “Hoy no se está produciendo en absoluto, sino a cuentagotas y con secretismo, sacándose un problema de encima”, censuró.

Galicia como ejemplo

El líder del PP gallego defendió que las propuestas en materia de inmigración que impulsa su partido buscan facilitar una llegada ordenada, vinculada a sectores con déficit de mano de obra y con capacidad de integración real. “Se trata de una inmigración que venga a aportar, igual que los gallegos lo hicimos cuando tuvimos que emigrar”, reiteró.

Valoración sobre Gaza

En la misma rueda de prensa, Rueda volvió a pronunciarse sobre el conflicto en Gaza, calificándolo de “auténtica salvajada” y “masacre”, aunque evitó emplear el término “genocidio”, que solo utilizó la semana pasada en el Parlamento.

También reprochó a la oposición gallega su negativa a condenar los atentados de Hamás “con la misma claridad” que critican la actuación de Israel.